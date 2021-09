Zerfrisst Corona den Kitt der Gesellschaft im Wittelsbacher Land?

Plus Der Landkreis Aichach-Friedberg lebt vom Engagement seiner Bürgerschaft. Corona aber bringt einen Riss in den Zusammenhalt.

Was Corona mit uns macht - von Gereiztheit bis zur Spaltung der Gesellschaft - treibt sehr viele Menschen um. Während eine Großstadt wie Augsburg mit Auswirkungen wie Gewaltausbrüchen zu kämpfen hat, geht es im Wittelsbacher Land, wo das bürgerschaftliche Engagement eine tragende Rolle spielt, um etwas Anderes: den sozialen Zusammenhalt.