Krankenhaus: Wenn Trainer und Team nicht harmonieren

Die Schwierigkeiten der Kliniken an der Paar liegen sind auch hausgemacht.

Die Kliniken an der Paar kommen aus den Negativschlagzeilen nicht heraus. Berichte über einen Aufstand der Ärzte und anonyme Vorwürfe gegen Klinik-Geschäftsführer Krzysztof Kazmierczak, Kritik an unzureichender Information über die wirtschaftliche Entwicklung der Krankenhäuser, Verzögerungen beim Neubau in Aichach, Turbulenzen in der Geburtshilfe, explodierende Defizite.

Landkreis Aichach-Friedberg nimmt viel Geld in die Hand

Dabei hat der Landkreis Aichach-Friedberg in den vergangenen Jahren viel Geld in die Hand genommen, um die wohnortnahe Versorgung der Menschen im Wittelsbacher Land sicherzustellen. Die Probleme wurden dadurch aber nicht beseitigt. Was läuft falsch in den Kliniken an der Paar?

Die widrigen Rahmenbedingungen der Berliner Gesundheitspolitik spielen dabei gewiss eine beträchtliche Rolle, doch inzwischen drängt sich der Verdacht auf, dass die Schwierigkeiten auch hausgemacht sind. Landrat Klaus Metzger macht entgegen seiner sonst eher zurückhaltenden Art deutlich, wo er die Verantwortung für den Betrieb der Klinik sieht: Der Werkausschuss stellt politisch die Weichen, für das operative Geschäft sind Geschäftsführung und Ärztliche Direktoren zuständig.

In den Kliniken an der Paar stimmt die Chemie nicht

Dass zwischen Teilen des medizinischen Personals und dem Klinikchef die Chemie nicht immer stimmt, ist kein Geheimnis. Schon in der Vergangenheit kam es zu Differenzen über die strategische Ausrichtung der Häuser. Kreisräte bescheinigen Kazmierczak eine gute inhaltliche Arbeit, aber Mängel in der Kommunikation.

Vielleicht ist es ja wie im Fußball: Nicht immer sind eine Top-Mannschaft und ein Top-Trainer gemeinsam erfolgreich. Bei den Sportvereinen weiß man in der Regel, was zu tun ist, wenn der Abstieg droht. Gut möglich, dass auch in der Politik die Geduld endlich ist.

