Linienbus nimmt Vorfahrt: 44-Jährige schleudert mit Auto in Mauer

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag in Hofhegnenberg.

Ein Unbekannter in einem Linienbus nimmt einem 44-Jährigen in Hofhegnenberg die Vorfahrt. Die Frau schleudert auf der glatten Fahrbahn in eine Gartenmauer.

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag gegen 7 Uhr in Hofhegnenberg gekommen. Eine 44-Jährige fuhr mit ihrem Auto die vorfahrtsberechtigte Herzog-Wilhelm-Straße entlang. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bog laut Polizei aus der Badangerstraße vor der 44-Jährigen ein und nahm dieser die Vorfahrt.

Nach Unfall: Polizei sucht Linienbusfahrer

Die 44-Jährige musste abbremsen und schleuderte aufgrund der glatten Fahrbahn in eine Gartenmauer. Es kam zu keinem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die 44-Jährige blieb unverletzt.

An ihrem Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Mauer wurde nicht beschädigt. Vom gegnerischen Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen Linienbus handelt. Die Ermittlungen bezüglich des Fahrers wurden aufgenommen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

