Manuela Ringel schwimmt wie Arielle

Manuela Ringel als Meerjungfrau: Hier am Weitmannsee in Kissing ist das Baden mit Flosse erlaubt.

Trendsport "Mermaiding": Manuela Ringel hat das nasse Element für sich entdeckt. Und mit Flosse und schillerndem Schwanz macht es noch mehr Spaß.

Von Christine Hornischer

Einmal leicht und behände wie ein Fisch durchs Wasser gleiten und sich fühlen wie Arielle, die Meerjungfrau aus dem gleichnamigen Disney-Film: Der Trend in Deutschland heißt „Mermaiding“ und erfüllt diesen Unterwasser-Traum. Ganz am Anfang dabei war Manuela Ringel aus Kissing. Aber bei ihr begann alles bereits, als „Mermaiding“ noch gar nicht groß in Mode war. „Die Idee hat mir 2014 ein Mädel aus dem Urlaub mitgebracht“, erzählt die Kissingerin. „Wenn man so lange Schwimmlehrerin ist wie ich, hat man vielen hundert Kindern schwimmen beigebracht. Eine neue Herausforderung tut uns allen gut.“

Mit dem Schwimmunterricht fing also alles an. Seit 24 Jahren arbeitet Ringel als zertifizierte Schwimmlehrerin. Seit knapp zehn Jahren ist das ihr Hauptberuf. In Friedberg gibt die 42-Jährige jeden Dienstagnachmittag, wenn das Hallenbad für die Öffentlichkeit geschlossen ist, Meerjungfraukurse. Angehende Nixen zwischen sieben und 18 Jahren können hier lernen, mit einem Fischschwanz zu schwimmen. Sie bewegen sich dabei mit einer wellenartigen Körperbewegung und dem Schlagen ihrer Schwanzflosse scheinbar schwerelos vorwärts.

Mermaids müssen gut schwimmen können

Die modernen Mermaids müssen aber bereits gut schwimmen können und dürfen keine Scheu davor haben, den Kopf unter Wasser zu stecken und zu tauchen. „Man braucht schon ein paar Trainingsstunden, bis es klappt mit der Flosse“, sagt Manuela Ringel lachend. Wer dann „Feuer gefangen hat“, schwimmt nur noch mit Glitzeranzug. Für Kinder gilt: Der „Seeräuber“ (eine Stufe nach dem „Kleinen Seepferdchen“, Anm. d. Red.) ist Pflicht. Und genau das lernen die Kleinen in den Anfängerschwimmkursen für fünf- bis sechsjährige Kinder. „Die sind meine große Freude und Liebe“, gesteht die 42-Jährige. „Da bin ich sehr bemüht, allen Kindern ordentlich Brustschwimmen, im Ansatz Rückenschwimmen und Wassergewöhnung mit Reinspringen und Tauchen anzutrainieren.“ Spaß machen soll das Schwimmen. Nur wer eine solide Grundausstattung erworben hat , werde ein Leben lang schwimmen und dabei viel Freude haben, so die Schwimmlehrerin.

Begonnen hat ihr Schwimmlehrerinnendasein ganz klassisch im Schwimmverein Augsburg (SVA). Nach der ersten Trainerausbildung stand Ringel dort ein paar Jahre für den SVA am Beckenrand und im Lehrschwimmbecken. „Dorthin habe ich ab und an noch Kontakt“, sagt sie. Und: „Schon zwei Mal durfte ich in den vergangenen Jahren die Nachwuchsmannschaften des SVA in Wassermänner und Meerjungfrauen verwandeln.“

Fast ein Jahr lang hat sie dazu mit Unterstützung der Kinder, die bei ihr schwimmen lernten, Flossen und Kostüme getestet. „Es haben sich am Ende wunderbare Monoflossen (eine Flosse für beide Beine) gefunden, die tolle Sportgeräte sind, sich somit im Wasser gut mitbewegen und noch dazu ein paar Schuhgrößen mitwachsen“, schwärmt die Kissingerin.

Lange ungeklärt war die Kostümfrage. Die Kostüme sollten etwas aushalten, gut aussehen und vor allem abnehmbar von der Monoflosse sein. „So hat mir eine Bekannte den passenden Stoff vermittelt. Für die Kostüme habe ich mittlerweile vier verschiedene Größen entwickelt. Die Größen beginnen bei der Kindergröße 116 und reichen bis zur Damengröße 40“, erzählt Manuela Ringel. „Ich nähe die Kostüme selbst nach meinen Ideen. Dazu habe ich einen Workshop kreiert, der eine schöne liebevolle Einführung für die Kinder in das Kostümschwimmen mit Monoflosse gibt.“

Im Urlaub packt die Mermaid aus Kissing die Flosse in den Koffer

Gerne verwandelt Manuela Ringel sich im Urlaub in eine Meerjungfrau. „Das Kostüm und die Flosse müssen immer mit“, lautet ihr Credo. „Es ist einfach herrlich im Wasser zu schweben, zu gleiten oder sich einfach nur treiben zu lassen. Auch beschleunigt die Flosse gut.“

