In Merching stehen die Kabel für den Glasfaserausbau bereit

Freuen sich auf den Glasfaserausbau in Merching: (von links) Stefan Ziegler, Tom Schimpfle, Sebastian Hanke, Helmut Luichtl und Rainer Fieber.

Plus In Merching beginnen bald die Arbeiten am neuen Glasfasernetz für schnelles Internet. Wann die ersten Haushalte angeschlossen werden sollen.

Von Christina Riedmann-Pooch

Mehr als 35 Prozent der Merchinger Haushalte hatten sich in kurzer Zeit gemeldet: Gerade in Corona-Zeiten war das Interesse an dem Glasfaserausbau für schnelles Internet enorm. Im Herbst vergangenen Jahres war die Gemeinde Merching als Modellgemeinde für dieses Projekt ausgewählt worden – die Resonanz war laut den Anbietern deutlich positiv.

