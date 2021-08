Merching ist als Wohnort sehr begehrt: Das hat Auswirkungen

Plus Die Immobilienpreise in Merching steigen und steigen. Wie die Lage aussieht und wie die Gemeinde damit umgeht.

Schon seit Jahrtausenden fühlen sich Menschen in der Region rund um Merching und Steinach wohl, wie Besiedlungsspuren aus der Jungsteinzeit verraten. Auch dem Bajuwarenführer Mandicho hat das Gebiet gefallen, denn er gründete im 6. Jahrhundert seine Siedlung namens Maentichingen – was übersetzt „bei den Leuten des Mandicho“ bedeutet. Heutzutage hat diese Attraktivität aber auch ihren Preis.