04.07.2019

Merchinger Alois Roßmanith geehrt

Pfarrer in Wertingen feiert goldenes Priesterjubiläum

Der ehemalige Merchinger Alois Roßmanith hat in Wertingen einen besonderen Tag gehabt. Bei 30 Grad Hitze unter schattigen Hütten und auf der Bühne feierten viele Gläubige der Pfarreiengemeinschaft mit dem beliebten Geistlichen, der in Hohenreichen wohnt und in Bliensbach Pfarrer ist, sein goldenes Priesterjubiläum.

Roßmanith feierte in Merching im Jahre 1969 seine Primiz und erhielt in der Münchner Ludwigskirche von dem damaligen Bischof Josef Stimpfle seine Priesterweihe. Am 50. Tag seiner Priesterweihe wurde dies ein Fest der Dankbarkeit und der Glaubensfreude. Unter Glockengeläut und dem „Großer Gott wir loben dich“ zogen mit den Fahnenabordnungen aus den sechs Pfarreien, die Priester auf dem Burgberg ein. In Konzelebration mit Pater Tomas Wesolowski, Pfarrer Otmar Kästler und Diakon Brummer feierte der Jubilar Alois Roßmanith sein großes Fest. Die zwei Pfarreichöre Masithi aus Prettelshofen und Voce per Dio aus Hirschbach, verschönerten den großen Jubeltag. Im Namen des Pastoralrats der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach, gratulierte Veronika Eser dem Jubilar und übergab einen Korb mit Bioäpfeln, ein Wunsch des Jubilars. Bürgermeister Johann Gebele gratulierte Roßmanith ebenfalls für seine aufgeschlossene Art, seine Menschlichkeit und seinen Humor und Witz. Wir sind froh, Pfarrer Roßmanith in unserer Gemeinde zu haben, so der Bürgermeister. Ein Flascherl „Laugnawasser“ überreichte er dann dem Jubilar.

Von der Stadt Wertingen gab es auch die herzlichsten Glückwünsche durch den Zweiten Bürgermeister Johann Bröll. Er übergab für die Renovierung der Hohenreicher Schlosskapelle, das dem Jubilar ein großes Anliegen ist, eine Finanzspritze. (fk)

