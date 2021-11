Mering

vor 31 Min.

Mering fällt Entscheidung zu umstrittenem Wohnbau an der Rosengasse

Direkt vor der Zufahrt zu diesem Grundstück in der Verlängerung der Rosengasse in Mering mündet ein viel genutzter Fuß- und Radweg ein. Deswegen knüpft der Gemeinderat einige Bedingungen an die künftige Bebauung des Areals.

Plus Vor allem die Zufahrt über den von vielen Radfahrern und Fußgängern genutzten Weg zum Badanger sorgt bei einem Vorhaben in Mering seit Langem für Diskussionen.

Von Gönül Frey

So viel und lange diskutiert wie über dieses Wohnhaus wurde in Mering noch selten über ein privates Vorhaben. Wie berichtet, möchte der Eigentümer eines rund 3000 Quadratmeter großen Grundstücks in der Verlängerung der Meringer Rosengasse auf einem Teil des Areals ein Wohnhaus errichten. Da sich das Vorhaben im Außenbereich befindet, muss der Gemeinderat dazu eine Einbeziehungssatzung aufstellen. Nach der öffentlichen Auslegung stand in der jüngsten Sitzung nun der Satzungsbeschluss auf der Tagesordnung.

