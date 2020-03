Mering: Nach heftigem Wahlkampf soll ein Neustart kommen

Plus Nach dem Wahlsieg von Florian Mayer zum neuen Bürgermeister Merings hoffen alle auf eine gute Zusammenarbeit. Doch im Wahlkampf wurde Porzellan zerschlagen.

Es ist ein kalter Montagmorgen, einige Schneeflocken fallen vom Himmel. Während der SPD-Bürgermeisterkandidat Stefan Hummel zusammen mit seinem Parteikollegen Wolfgang Bachmeir die Wahlplakate einsammelt, ist Wahlsieger Florian Mayer noch vollkommen überwältigt vom knappen Ergebnis. Er hat sich am Sonntag mit 71 Stimmen mehr gegen Stefan Hummel durchgesetzt und die Wahl mit 50,5 Prozent gewonnen.

Auch Mayer ist unterwegs zur Arbeit, weil noch so vieles in die Wege zu leiten ist. „Ich bin noch immer ganz unter Strom und sehr glücklich über das Votum der Meringer Wähler“, sagt Mayer. Doch ein langer Wahlkampf liegt hinter den beiden Kandidaten und er hinterließ auch Spuren. „Es wurde schon einiges an Porzellan zerschlagen, vor allem auch in den zurückliegenden zwei Wochen“, blickt Mayer zurück. Er hatte sich die ganze Zeit aus den Querelen herausgehalten und auf persönliche Angriffe nicht reagiert. Auch Stefan Hummel hielt es so. Doch Parteikollegen aus CSU und SPD schossen vor allem in den sozialen Medien oder mit Leserbriefen gegeneinander.

Stefan Hummel dazu: „Ich kann nur für mich persönlich sprechen und da habe ich mich an den Grundsatz gehalten, fair im Wahlkampf zu sein.“ Auch er sagt, dass mancher Angriff von der Gegenseite „schon sehr persönlich wurde“ Hummel hofft sehr, dass nun im Marktgemeinderat eine gute Zusammenarbeit möglich ist.

Petra von Thienen sagt: Die Angriffe waren zum Teil ehrverletzend

Die Bürgermeisterkandidatin der Grünen hatte bereits nach dem ersten Wahlgang am 15. März von „härteren Bandagen“ im Wahlkampf gesprochen. „Ich habe hier schon ganz neue Facetten erlebt“, sagt Petra von Thienen. Sie ist froh darüber, dass sie die letzten zwei Wochen nicht auch noch im Wahlkampf stehen musste. „Vor allem die persönlichen Angriffe im Internet oder über die Leserbriefe in der Friedberger Allgemeinen, waren zum Teil sehr unsachlich und ehrverletzend.“ Auch sie setzt nun darauf, dass alle gemeinsam miteinander einen Neustart wagen. „Ich freue mich sehr für Florian Mayer und dass Mering nun endlich eine klare Entscheidung vorliegen hat“, gratuliert sie dem neuen Bürgermeister. Aber auch mit Stefan Hummel hätte sie „sehr gut zusammenarbeiten können“, so ihr Fazit. Sie könnte sich gut vorstellen, dass die neuen Marktgemeinderäte gemeinsam in Klausur gehen und gemeinsame Ziele setzen.

Mathias Stößlein von der neugegründeten Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) freut vor allem die hohe Wahlbeteiligung. 69,6 Prozent der Wahlberechtigten nutzten die Möglichkeit zur Briefwahl. „Das zeigt, wie wichtig die Meringer das Bürgermeisteramt nehmen“, sagt der Kandidat der UWG, der nach der Wahl am 15. März sich nicht für die Stichwahl durchsetzen konnte. Er hat noch am Sonntagabend seinem ehemaligen Konkurrenten Florian Mayer gratuliert. „Schade finde ich es natürlich für Stefan Hummel, der so knapp unterlegen ist“, so Stößlein weiter.

Schon kurz nach seiner Nominierung zum UWG-Bürgermeisterkandidaten hatte Stößlein betont, dass er auf ein gutes Miteinander im Marktgemeinderat setzen wolle. Und an diesem Wahlversprechen will er festhalten. „Ich weiß, dass im Wahlkampf es zu einigen Unstimmigkeiten kam, doch wir haben unsere Zusammenarbeit angeboten.“ Wie seine persönliche Zukunft im Marktgemeinderat aussehen wird, könne er noch nicht sagen. „Wir müssen uns da erst abstimmen, auch was die Geschäftsordnung und die Besetzung der Ausschüsse betrifft“, sagt Stößlein. Das sei in der momentanen Situation durch Covid-19 nicht so einfach.

Wer wird in Mering zweiter Bürgermeister?

Auch Stefan Hummel möchte sich zu seinem künftigen politischen Engagement noch nicht weiter äußern. „Sicher ist, dass ich meine Aufgaben als gewählter Marktgemeinderat und Kreisrat annehmen werde“, sagt er. Wer künftig den Fraktionsvorsitz übernimmt, müsse noch abgesprochen werden. „Ich habe einen Beruf, der mich sehr herausfordert und ich weiß noch nicht, wie ich Ehrenamt und Beruf künftig unter einen Hut bringen werde“, so Hummel.

Für Florian Mayer ist es noch „zu früh“, um über künftige Positionen innerhalb der CSU-Fraktion zu besprechen. Auch die Frage, wer künftig das Amt des zweiten und dritten Bürgermeisters übernimmt, sei noch offen.

Drei Fragen an Florian Mayer 1 / 3 Zurück Vorwärts Was machen Sie als Allererstes, wenn Sie zum Bürgermeister gewählt wurden? Florian Mayer: „Ich werde allen anderen Fraktionen im neuen Marktgemeinderat eine konstruktive Zusammenarbeit – auch bei der Besetzung der Stellvertreter – anbieten, damit wir schnell und gemeinsam die wichtigen Projekte auf den Weg bringen können.“

Wie oft schauen Sie am Tag auf Ihr Smartphone? Mayer: „Viel zu oft, was sich jedoch gerade in der Corona-Krise erst recht nicht vermeiden lässt, denn normal ziehe ich die persönlichen Kontakte mit den Menschen vor.“

Wie wollen Sie in Zeiten von Corona Solidarität zeigen? Mayer: „Wir haben unseren Wahlkampf heruntergefahren und stattdessen die „Corona Nachbarschaftshilfe Mering“ ins Leben gerufen und dazu die BRK-Ortsgruppe Mering ins Boot geholt. Ziel ist es in dieser Krisenzeit rechtzeitig die Unterstützung der Menschen in Quarantäne z. B. bei notwendigen Besorgungen aufzubauen. Die Notfallnummer für Mering lautet: 0176/74592305.“

Für Bürgermeister Hans-Dieter Kandler gehen nun 24 Jahre Amtszeit in Mering zu Ende. „Der Abschied fällt mir nicht leicht, denn dieses Amt war ein ganz tolles, das mir die Möglichkeiten gab, aktiv mitzugestalten“, blickt Kandler zurück. Er sieht seinen Amtsnachfolger und die Marktgemeinderäte vor einer großen Herausforderung: „Denn dass im Verwaltungshaushalt, dieser regelt die laufenden Geschäfte, durch die Erhöhung der Kreisumlage und die geringeren Schlüsselzuweisungen künftig zwei Millionen Euro fehlen werden, war leider für niemanden so abzusehen.“

