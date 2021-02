vor 3 Min.

Meringer können mit dem Taxi zum Impfzentrum fahren

Für Senioren aus dem Landkreis-Süden ist es schwer, zum Termin nach Dasing mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Nun hat Florian Mayer sich der Sache angenommen.

"Zuerst einmal möchte ich nochmals festhalten, dass die Zuständigkeiten für die Impfzentren beim Landkreis und weiteren übergeordneten Stellen liegen", heißt es in einem Schreiben an die Fraktionen und Seniorenbeauftragten der Marktgemeinde. Eine Anfrage beziehungsweise Diskussion im Kreistag oder einem seiner Ausschüsse ist daher zielführender als im Marktgemeinderat. Zudem seien alle Meringer Fraktionen mit ihren Sprechern auch im Kreistag vertreten.

Mayer hat jedoch in den letzten Wochen zahlreiche Gespräche mit den zuständigen Stellen geführt. Landrat Klaus Metzger habe ihm und auch teilweise den Fraktionen mitgeteilt, dass die Strukturen derzeit erst im Aufbau sind und es vor allem am Impfstoff selbst mangelt. Für die Zukunft seien Impfungen in den Praxen vorgesehen, bis dahin ist aber eine Überbrückung erforderlich. "Der Landrat hat mir signalisiert, dass er durchaus darüber informiert ist, dass die Situation für einen gewissen Personenkreis gerade im Landkreissüden wegen der schwierigen Erreichbarkeit nicht leicht ist", so Mayer.

Meringer Räte sollen im Kreis fragen

Der Meringer Bürgermeister hat sich für ein zweites Impfzentrum eingesetzt. "Selbstverständlich habe ich dem Landkreis Räumlichkeiten für Impfungen vor Ort angeboten", so Mayer. Warum lokale Impfzentren aber nicht so einfach umsetzbar sind, sei eine Frage, die die Kreisräte bitte direkt dem Landkreis stellen sollten.

Landrat Klaus Metzger habe ihm vergangene Woche telefonisch einen unkomplizierten Lösungsvorschlag unterbreitet, über den Mayer im nicht öffentlichen Teil der Marktgemeinderatssitzung die Räte informierte. Mittlerweile hat auch das Landratsamt in einer offiziellen Pressemitteilung des Landratsamtes verkündet, dass Personen, die einen Impftermin haben, aber keine Möglichkeit, selbst oder über Angehörige zum Impfzentrum zu kommen, sich an die Corona-Hotline des Landratsamtes unter der Rufnummer 08251/92444 wenden können. Dort wird ihnen entweder ein ehrenamtlicher Fahrdienst oder ein Taxi vermittelt.

Ehrenamtliche für Fahrten zum Impfzentrum gesucht

Auf den Aufruf der Freiwilligenagentur im Landratsamt haben sich bislang fünf ehrenamtliche Organisationen im Landkreis gemeldet, die einen Fahrdienst anbieten. Weitere Organisationen sind sehr willkommen, können sich gerne unter Tel. 08251 92-4847 melden bzw. informieren. Über die Freiwilligenagentur erhalten die ehrenamtlichen Fahrdienste eine Förderung von 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer.

"Darüber hinaus statten wir unser Gemeindemobil derzeit mit zusätzlichem Plexiglasschutz aus, sodass auch Fahrten durch das Bürgernetz in Mering möglich sind. Ich stehe hier mit den beiden Vorsitzenden in Kontakt", informiert Mayer. (AZ/mit sev)

