vor 60 Min.

Mit dem Rad durch Merings Ortsteile

CSU will Zeichen setzen für eine nachhaltige Politik

Mit Muskelkraft oder unterstützt durch ein E-Bike ist die CSU Mering um Zweiten Bürgermeister Florian Mayer, Landrat Klaus Metzger und Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko durch die Verwaltungsgemeinschaft Mering geradelt. Fast klimaneutral konnte sich die Radgruppe einen Eindruck über die verschiedenen Ortsteile und die Radwegeverbindungen im Landkreissüden verschaffen.

Die zahlreichen Teilnehmer konnten sich mit den CSU-Politikern in lockerer Atmosphäre austauschen. Vom Parkplatz an der Meringer Sportanlage ging es über Schmiechen nach Steindorf, wo der dortige CSU-Ortsverband sowie Bürgermeister Paul Wecker auf die Radler mit kühlen Getränken wartete. Von der kleinsten Gemeinde im Landkreis ging es weiter über Merchinger Flur nach Baierberg.

Dort wartete bei der Familie Lidl mit ihrem Bauernhofeis eine regionale Abkühlung auf die Radler. Gestärkt ging es die etwa 30 Kilometer zurück über Meringerzell nach St. Afra, wo kühle Getränke, Kebap und Grillwürste auf alle Teilnehmer warteten. Unter allen Aktiven verloste die CSU dort noch eine mehrtägige Informationsfahrt nach Berlin sowie eine Tagesfahrt in den Bayerischen Landtag. CSU-Ortsvorsitzender Florian Mayer überreichte die Berlinfahrt an Christine Sedlmeir-Resch und die Tagesfahrt nach München an Horst Waschek.

Die Radtour durch die Ortsteile wurde von Anton Schlickenrieder und Ina Bader-Schlickenrieder organisiert. Mit der Tour will die CSU auch ein Zeichen setzen für eine nachhaltige und umweltbewusste Politik. Nicht nur das landkreisweite Radwegekonzept sollte Thema sein. Gerade im Landkreissüden bestehe hierbei Verbesserungsbedarf. Bei den zahlreichen Bauprojekten will die CSU künftig verstärkt auf regenerative Energien setzen. Als positives Beispiel sieht der Ortsverband die Versorgung des Schulzentrums und der Vereinsheime mit der Scherer-Biogasanlage. In den nächsten Monaten will die CSU dazu die Bürger einbinden und weitere Ideen sammeln.

