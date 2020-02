Nach Pfeffersprayattacke sind Kissinger Katzenhalter in Sorge

Plus Ein Unbekannter hat vermutlich mit Pfefferspray drei Katzen in Kissing verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Die Familie von Dirk Sprenger aus Kissing kann es noch immer nicht fassen: „Jetzt hat der Unbekannte schon wieder zugeschlagen und ist mit Pfefferspray auf eine Katze losgegangen.“ Bereits kurz nach dem Silvestertag war Dirk Sprenger aufgefallen, dass seine Katze Lily, eine sogenannte Heilige Birma, sich ungewöhnlich verhält. „Sie hatte etwas im Fell und leckte sich daran“, erzählt er. Als seine beiden acht und sieben Jahre alten Kinder die Katze streichelten, hatten sie anschließend Reizungen und Rötungen der Augen.

„Zunächst konnten wir uns nicht erklären, was unserer Lily passiert war“, erzählt Sprenger. Dann am 17. Januar geschah der kleinen Hauskatze Wilma das gleiche. „Nur diesmal wurde unserer Katze wohl mitten ins Gesicht gesprüht“, schildert Sprenger. Die Katze sei regelrecht durch die Katzenklappe ins Haus in der Frühlingstraße in Kissing getorkelt. Die Familie fuhr mit dem verletzten Tier sofort in die Tierklinik, wo es behandelt wurde. Auch diesmal erlitten die Familienangehörigen Rötungen der Augen und Reizungen der Schleimhäute.

So gemütlich macht es sich Katze Wilma aus Kissing wieder. Auch sie wurde im Januar mit Pfefferspray verletzt. Bild: Dirk Sprenger

Kissinger Katzenhalter zeigen die Pfeffersprayattacke an

Das wollte Sprenger nicht mehr länger hinnehmen und zeigte den Vorfall bei der Polizei in Friedberg an. Durch Gespräche mit Nachbarn wurde Sprenger nun darauf aufmerksam, dass eine weitere Katze in Kissing mit Pfefferspray angegangen wurde. „Die betroffene Familie wohnt nur etwa 100 Meter von uns entfernt in der Ahornstraße“, erzählt Sprenger.

Sabine Wolff ist ebenfalls noch schockiert über den Angriff auf ihren acht Jahre alten Kater Pino. „Wer macht denn so etwas?“, fragt sie sich. Am vergangenen Samstag hatten sie eine befreundete Familie zu Besuch, als nachmittags der Kater ins Haus kam. „Meine elfjährige Tochter bemerkte gleich, dass etwas mit Pino nicht stimmt“, erzählt Wolff. Die Elfjährige und die achtjährigen Drillinge der befreundeten Familie streichelten das Tier. „Und alle vier hatten Rötungen der Augen und Reizungen der Schleimhäute“, schildert Wolff. Zudem roch der Kater streng nach einem chemischen Stoff und konnte überhaupt nichts mehr sehen. „Die Ladung Pfefferspray oder Reizgas muss direkt in sein Gesicht gesprüht worden sein“, vermutet Wolff.

Sie hat das verletzte Tier sofort versorgt, das Gesicht und das Fell ausgewaschen sowie homöopathische Augentropfen gegeben. „Gottseidank hat Pino keine weiteren Folgen von dem Angriff davongetragen“, ist Wolff erleichtert. Doch es hätte schlimm ausgehen können. „Pino hätte erblinden können“, befürchtet Wolff.

Hinweise an die Polizei in Friedberg

Auch ihre Familie hat den Vorfall bei der Polizei in Friedberg angezeigt. Sabine Wolff war selbst viele Jahre aktiv im Tierrechtsschutz: „Ich will hier keine Verdächtigungen äußern, aber ich hoffe, dass nun auch andere Katzenbesitzer gewarnt sind.“ Dem stimmt auch Dirk Sprenger zu: „Wir haben bereits im Internet einen Aufruf gestartet, dass jeder aufmerksam sein sollte und wer ähnliche Beobachtungen bei seinem Tier gemacht hat, sollte dies auch bei der Polizei anzeigen.“

Martin Binder, stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Friedberg informiert: „Es werden Ermittlungen nach dem Tierschutzgesetz und wegen fahrlässiger Körperverletzung getätigt.“

Zeugen oder betroffene Katzenhalter können sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 melden.