Naturschutz verbindet Generationen

Der von Heinz Arnold gestiftete Umweltpreis des Landkreises Aichach-Friedberg geht an die 15-jährige Leonie Prillwitz und den ehemaligen BN-Chef Otfried Horn.

Von Christine Hornischer

Genau zum Tag des Umweltschutzes verlieh Landrat Klaus Metzger im Atrium des Finanz- und Gesundheitszentrums Friedberg den Umweltpreis 2018. Er ging an die 15-jährige Leonie Prillwitz, die erst seit zwei Jahren in der Forschung tätig ist. Zweiter Preisträger ist ein Mann, der auf ein langjähriges Engagement für die Natur zurückblicken kann. „Größer kann der Abstand nicht sein“, sagte Metzger. Aber genau das sei auch das Schöne: „Umweltschutz über Generationen hinweg.“ Dass der Landkreis mit Umweltschutz weit vorne liege, unterstrich der Landrat mit Projekten wie „Das Wittelsbacher Land blüht und summt“ oder „Ökomodell-Region Paartal“.

„Nachhaltigkeit wird immer wichtiger“, sagte Sparkassen-Vorstand Cornelia Kollmer in ihrer begrüßungsrede. Und weiter: „Die Bereitschaft, ökologische Verantwortung zu übernehmen, steigt.“ Auch die Mitarbeiter der Stadtsparkasse würden dazu angehalten, Klima und Ressourcen zu schonen. Sie sei begeistert von Menschen, die sich in puncto Umweltschutz etwas zutrauen. In das gleiche Horn blies auch Friedbergs 2. Bürgermeister Richard Scharold, der zu Übungszwecken (bald findet das Altstadtfest statt) den rund 80 Gästen schon einmal ein herzliches „Habe die Ehre“ zurief.

Wasser ist das Lebenselement von Andreas Fath

Den Festvortrag gestaltete ein Mann, dessen Leben vom Element Wasser dominiert wird. Denn Andreas Fath, Chemie-Professors an der Hochschule Furtwangen, hat zwei große Passionen: Langstreckenschwimmen und Gewässerschutz. Auf bemerkenswerter Weise kombiniert er den Leistungssport mit seiner wissenschaftlichen Arbeit zum Thema Spurenstoffe und Mikroplastik in Gewässern.

Auch mehrere Meistertitel gewann der „verrückte Professor“ wie in die Medien oft nennen und was er als Kompliment auffasst. So gewann er beispielsweise die Deutsche Meisterschaft im Freiwasserschwimmen. Im Sommer 2014 schwamm der 54-Jährige durch den Rhein, in 25 Etappen von der Quelle vom Tomasee in der Schweiz bis zu seiner Mündung in der Nordsee, im Ganzen 1200 Kilometer. Sein Buch „Rheines Wasser“ berichtet von diesem packenden Abenteuer und ist gleichzeitig ein Plädoyer für den sorgsameren Umgang mit dem kostbarsten Rohstoff der Welt.

Junge Friedbergerin forscht erfolgreich

Dass man aber, um seinen Teil für den Umweltschutz zu leisten, kein Professor sein muss, beweist Leonie Prillwitz aus Friedberg. Der „vermutlich jüngsten Preisträgerin, die wir bisher hatten“, so Landrat Metzger, scheint das Forschen und Konstruieren in die Wiege gelegt zu sein. Die junge Friedbergerin hat einen Mikrofaserfilter für die Waschmaschine entwickelt. Damit macht sie auf ein bisher nicht allzu bekanntes Thema aufmerksam: Mikrofasern, die beim Waschen von Synthetikfasern wie Fleece entstehen und im Wasser landen.

Mit großem Einsatz sensibilisiert sie für das Thema und zeigt nicht nur das Problem auf, sondern arbeitet selbst erfolgreich an dessen Lösung. Auch ihre jüngere Schwester Zoé ist mit dem „Forschervirus“ infiziert und kann in einem ähnlichen Bereich Erfolge vorweisen. Opa Busso, der Leonie für diesen Umweltpreis vorgeschlagen hat, ist Ingenieur und bei allen technischen Fragen ein wichtiger Ansprechpartner.

Familie Prillwitz verwendet das Filtersystem bereits

Bereits beim Bundesumweltwettbewerb hatte Leonie Prillwitz einen Hautpreis für ihre Arbeit „Mikrofasern – Gefahr aus der Waschmaschine“ erhalten. Die 15-Jährige ist auch nominiert beim Deutschen Engagementpreis und würde sich, so Metzger, sehr über Stimmen aus dem Landkreis freuen. Auch über die 2500 Euro Preisgeld freute sie und erzählte, dass ihre Familie das Filtersystem in der Waschmaschine schon verwende. „Bei dem Forschen habe ich halt öfters die Waschküche unter Wasser gesetzt“, lachte die junge Dame.

Der zweite Preisträger ist Otfried Horn, der lange Zeit ehrenamtlich dem Naturschutzbeirat des Landkreises angehörte, jetzt aber in Ettringen im Unterallgäu Zuhause ist. Im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit im Naturschutzbeirat erforschte Otfried Horn Möglichkeiten einer Bekämpfung von Neophyten. „Das sind Pflanzenarten, die bei uns eingeführt oder eingeschleppt wurden und in der Folge verwildert sind.

Kampf gegen die Herkulesstaude

Einige von ihnen breiten sich stark aus und verdrängen die einheimische Flora“, erklärte Landrat Metzger. Horn nahm sich ganz besonders der im Paardurchbruch, südlich von Friedberg, bedrohlich vorkommenden Herkulesstaude an.

„Herrn Horns aus theoretischen und praktischen Erfahrungen gewonnene Erkenntnis aus ungezählten Bekämpfungsaktionen ist wohl, dass schlussendlich nur eine mechanische Bekämpfung annähernd Erfolg versprechend ist – nicht chemische und auch nicht thermische Methoden“ endete Metzger.

Kissinger Unternehmer Heinz Arnold ist Preisstifter

Otfried Horn bedankte sich für die Auszeichnung und das Preisgeld: „Die 2500 Euro werde ich auch in Ettringen gut für den Umweltschutz brauchen können“, versprach er. Gestiftet wurde der Preis vom Kissinger Unternehmer Heinz Arnold (Arnold Consult AG). Den musikalischen Rahmen des Abends gestalteten Christiane Friedrich an der Bratsche und Markus Putzke am E-Piano.

Wer sich näher mit dem Thema Mikroplastik beschäftigen möchte, dem sei das Buch „Rheines Wasser“ von Andreas Fath ans Herz gelegt. (Hanser Verlag München 2016, 22 Euro)

