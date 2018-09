vor 36 Min.

Nun steht Rinnenthal vor dem Kreis-Derby

Der BCR ist zu Gast beim BC Aichach. Beginn ist am Sonntag um 17 Uhr. Der TSV Friedberg will beim Aufsteiger Firnhaberau seinen tollen Start weiter ausbauen.

Von Otmar Selder

Markus Rolle und sein BC Rinnenthal (10 Punkte) wollen ihre Erfolgsserie am Sonntag um 17 Uhr beim BC Aichach (1) fortsetzen und auch Aufsteiger TSV Friedberg (10) hat in der Firnhaberau (4) den Plan, seinen prächtigen Start weiter auszubauen.

BC Aichach – BC Rinnenthal Zwei Wochen nach dem Duell Aichach gegen TSV Friedberg kommt es erneut zu einem Kreis-Derby, wenn der BC Rinnenthal auf dem ehrwürdigen BCA-Platz an der Schrobenhauser Straße seine Visitenkarte abgibt. Favorit ist ganz klar der BCR. Denn die Aichacher haben nach vier Spielen erst einen Punkt auf dem Konto und „zieren“ das Tabellenende. Trainer Markus Rolle ist aber weit davon entfernt, den Gegner zu unterschätzen. „Das entspricht nicht dem Leistungsvermögen des BCA“, sagt er und zeigt sich überzeugt, dass die Mannen von Vladimir Manislavic noch kommen werden. In Aichach fehlt für Rinnenthal noch der verletzte Martin Birkmair und auf den einen oder anderen zurückgekommenen Urlauber werden Rolle und Losert wegen Trainingsdefiziten verzichten. Rolle weiß, auf wen man besonders aufpassen muss: Max Schmuttermair hat sich zuletzt stark als erfolgreicher Stürmer präsentiert. Die bisherige Bilanz des BCR gegen Aichach in den letzten drei Jahren ist äußerst positiv: Vier Siege, ein Remis, eine Niederlage. Gespielt wird am Sonntag erst um 17 Uhr.

TSVFirnhaberau – TSV Friedberg Marcus (Bob) Mendel, derzeit Abteilungsleiter, Sportdirektor und Ersatztorwart in einer Person rechnet in der Firnhaberau beim Mitaufsteiger (aus der Kreisklasse Augsburg) schon mit einem Dreier. Die bisherigen Leistungen, zuletzt auch gegen den hoch eingeschätzten BC Rinnenthal (1:1), haben Selbstvertrauen gegeben und wenn auch kaum einer den sonntäglichen Gegner wirklich richtig kennt, wäre alles andere als mindestens ein Punkt schon eine unangenehme Überraschung. Trainer Ali Dabestani fehlt wegen eines Kurzurlaubs, eine Führungstruppe um Peter Müller und Marcel Pietruska trägt die Verantwortung für das Spiel. Firnhaberau liegt mit vier Punkten auf Rang zehn. Friedberg ist komplett und die Stimmung im Team ist bestens. (Sonntag 15 Uhr).

Weiter spielen Langenmosen – Rehling, Burgheim – Pöttmes, Gerolsbach – Feldheim, Griesbeckerzell – Lechhausen, Alsmoos – Münster (alle Sonntag, 15 Uhr).

