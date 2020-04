17.04.2020

Polizei schießt auf Angreifer: Das sagt die Staatsanwaltschaft

Plus Ein 48-Jähriger greift nach einem Familienstreit nachts in Kissing Beamte an. Einer schießt dem Mann ins Bein. Wie die Ermittlungen weitergehen.

Von Michael Postl

Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es in der Nacht auf Freitag in Kissing. Dort schoss ein Polizist einem 48-Jährigen ins Bein. Vorausgegangen war nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ein Familienstreit zwischen dem Mann und seiner Frau. Dabei sei der Kissinger übergriffig geworden, weshalb die 38-Jährige sich zu einer Verwandten flüchtete. Von dort aus rief sie die Polizei. Eine Friedberger Streife fuhr gegen 1.30 Uhr zu dem Haus des Ehepaars und klingelte an der Tür.

Der Mann öffnete und hielt ein Stichwerkzeug in der Hand, mit dem er die zwei Beamten bedrohte. Diese wichen daraufhin auf die Straße zurück und versuchten sich zunächst mit Pfefferspray zu verteidigen. Als es den Mann nicht aufhielt, feuerte einer der Polizisten einen Warnschuss ab. Auch dieser zeigte keine Wirkung. Deshalb schoss einer der Polizisten dem Angreifer gezielt in den Oberschenkel. Mann zog sich verletzt in sein Haus in Kissing zurück Verletzt von dem Schuss, zog sich der Mann wieder ins Haus zurück. Da er bewaffnet war und sich in seinem nicht einsehbaren Haus befand, wurde das Sondereinsatzkommando (SEK) hinzugerufen. Dieses führte den Mann gegen 3.30 Uhr ab. Dabei leistete der 48-Jährige keinen Widerstand mehr und wurde anschließend vom Rettungsdienst in die Augsburger Uniklinik gebracht. Laut Siegfried Hartmann, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, waren 20 Streifenbesatzungen im Einsatz. Wann dürfen Polizisten schießen? 1 / 8 Zurück Vorwärts Polizisten dürfen nur in Extremsituationen schießen. Gründe sind meist Notwehr oder der Schutz eines Bedrohten.

Das Schießen ist im Ernstfall aber auch erlaubt, wenn schwere Verbrechen oder die Flucht eines gefährlichen Täters nicht anders verhindern werden können.

Falls möglich, muss der Gebrauch der Waffe angedroht oder ein Warnschuss abgefeuert werden.

Polizisten üben regelmäßig auf Schießständen oder im Schießkino. Dabei schießen sie auf eine Leinwand, auf die realistische Einsatzszenarien als Film eingespielt werden.

Beispiel: Bei der Kontrolle eines verdächtigen Fahrzeugs steigt ein Mann aus dem Wagen, geht auf den Polizisten zu, zieht plötzlich eine Pistole und schießt.

Polizisten üben auch sogenannte Deut-Schüsse. Dabei wird die Waffe gezogen und sofort ohne genaues Anvisieren des Ziels abgedrückt.

Oft müssen sich die Beamten in Sekundenbruchteilen auf kurze Distanz verteidigen, wenn ihre Waffe noch im Holster steckt.

Die Beamten lernen in der Ausbildung auch, möglichst so zu treffen, dass der Schuss nicht tödlich ist. (dpa) Wie aus Polizeikreisen zu hören ist, hängt das Vorgehen bei einem solchen Einsatz von mehreren Faktoren ab. Grundsätzlich sei stets die Maßnahme mit dem kleinstmöglichen Schaden anzuwenden. Zudem sei der Zustand des Gegenübers zu beachten. Ist ein Rauschmittel im Spiel? Ist die Person gerade erst aufgewacht? Wie aggressiv wirkt sie? Auch das Umfeld ist bei der Bewertung der Situation entscheidend. Spielt sich die Szene im Freien oder in einem Gebäude ab? Ist es dunkel oder hell? Kurzum: Wie bedrohlich ist die Situation für die Beteiligten und die Öffentlichkeit? Wirke eine Maßnahme nicht, müsse eine schärfere vorgenommen werden. Dies geschah auch in Kissing. Beschuldigter aus Kissing hat keine lebensbedrohlichen Verletzungen Laut Matthias Nickolai hat der Beschuldigte keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg teilt zudem mit, dass es keine Anhaltspunkte gebe, dass der Gebrauch der Schusswaffe unrechtmäßig war. „Wie immer in derartigen Fällen prüft die Staatsanwaltschaft ebenso wie das Landeskriminalamt (LKA) die Umstände und den genauen Geschehensablauf im Zusammenhang mit der Schussabgabe“, sagt Nickolai. Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg (KPI) führt parallel hierzu die weiteren Ermittlungen zum Tatgeschehen durch. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft gegen den Kissinger einen Haftbefehl beantragt, und zwar in Bezug auf die Ehefrau wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung und in Bezug auf die Polizeibeamten wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Dieser wird ihm am Samstag eröffnet. Dann wird ein Richter entscheiden, ob der Mann in Haft kommt. Dazu, um was für ein Stichwerkzeug es sich handelte, wollten Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben machen. Lesen Sie dazu auch: So wappnen sich Hilfsorganisationen gegen Betrüger

