Ried

vor 16 Min.

Der Höglwald wird bald zum Walderlebnispfad

Plus In Ried werden die Pläne für die Errichtung eines Walderlebnispfades konkreter. Wann die Einweihung geplant ist und was der bieten soll.

Von Christine Hornischer

"Wir haben einen naturnahen Erholungsraum direkt vor unserer Haustür", erklärt Rieds stellvertretender Bürgermeister Franz-Josef Mayer. Der kennt sich mit dem Thema Wald aus. Vor Kurzem ist Mayer Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Fürstenfeldbruck geworden. In der Gemeinde hat er sich auch einen Namen als Förster bei dem beliebten Angebot "Tag im Wald" gemacht. Sein Fachwissen kann er sicher bei einem aktuellen Projekt einbringen. Die Gemeinde will einen Walderlebnispfad im Höglwald errichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen