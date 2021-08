In Ried gibt es jetzt ein Tandem mit Elektroantrieb

Plus Ein ganz besonderes Gefährt gibt es jetzt in der Gemeinde Ried. Das Parallel-Tandem kann kostenlos ausgeliehen werden.

Die Gemeinde Ried ist den Nachbargemeinden Mering, Merching und Kissing einen großen Schritt voraus. Seit Sonntag haben die Bürger die Möglichkeit, das aus Gemeindemitteln beschaffte Tandem-E-Bike kostenlos auszuleihen. Pfarrer Anton Brandstetter segnete das Fahrzeug und auch alle anderen Fahrräder auf dem Platz, bevor er selbst eine Probefahrt wagte. Auch die beiden Seniorenbeauftragten aus Mering waren gekommen, um das Gefährt zu testen.