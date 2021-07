Zwei Brüder aus Ried bauen aus Lego eine ganze Stadt

Die Zwillinge Andreas und Thomas Erhard bilden die Wirklichkeit in Miniatur nach. Ihre Fortschritte dokumentieren die beiden 15-Jährigen auf einem eigenen Youtube-Kanal.

Ein Ölkanister geht in Flammen auf. Die Feuerwehr steht bereits in den Startlöchern. „Es brennt“, ruft Thomas Erhard. Kein Grund zur Panik. Denn erst vor ein paar Stunden wurden die neuen Polizeiautos aufgebaut. „Die zusammenzusetzen, war gar nicht so einfach“, sagt der 15-jährige Baumeister aus Ried, der zusammen mit seinem Zwillingsbruder Andreas eine fiktive Stadt aus bunten Legosteinen erschaffen hat. Auf einer riesigen Platte im Keller wächst und gedeiht sie, in ungefähr eineinhalb Jahren soll sie fertig sein. Angefangen hat der Städtebau mit den kleinen, bunten Lego-Steinen während des ersten Corona-Lockdowns im März 2020.

„Die Schulen haben dicht gemacht, also haben wir uns eine interessante Beschäftigung gesucht“, erzählt Thomas, der zu seinem Geburtstag ein Lego-Set geschenkt bekommen hatte. Der Rieder wurde zum begeisterten Städtebauer. Sein Bruder Andreas steht ihm mit seinem technischen Know-how zur Seite. So haben die beiden Jungs bereits einen eigenen Youtube-Kanal, den sie alle zwei Wochen mit Livestreams bestücken. Darin zeigen sie ihre Baufortschritte, wie man Stein auf Stein baut oder erzählen auch mal Geschichten. So gibt es in der Stadt beispielsweise eine Höhle, die einen Schatz birgt oder eine Drohne, die sich in einem Baum verfangen hat.

Lieber Lego als immer nur Smartphone, sagt die Mutter

Mutter Sabine Erhard freut sich über den Eifer ihrer Jungs: „Klar schaut es manchmal im Wohnzimmer aus wie auf der sprichwörtlichen Baustelle und ich sauge auch mal ein kleines Teil ein“. Aber wichtig sei ihr, dass die Kinder etwas mit ihren Händen machen. „Dann ist auch mal was anderes wichtig als nur das Smartphone“, sagt sie. Bereits in der ganz frühen Jugend ihrer Söhne gab es schon einen ganz besonderen Moment mit Legosteinen, kramt sie in ihrer Erinnerung: „Mein Mann Robert hatte früher eine Platte im Keller, auf der eine kleine Lego-Stadt zu sehen war“. Die damals vierjährigen Zwillinge waren total begeistert. „Wahrscheinlich“, so die Riederin, „haben sie schon damals Blut geleckt“.

Besonders stolz sind die beiden Rieder auf das originalgetreue Kufnerhaus. Foto: Christine Hornischer

Detailliebe wird bei den Jungs großgeschrieben. So entdeckt man im Inneren der Häuser Sofas, Tische, Blumen – alles genau wie in einem echten Haus. Unter der Stadt gibt es eine Unterwasserlandschaft mit Tauchern und Haien. Vor einer Häuserzeile locken Eisverkäufer oder Blumenhändler. Da steigt einem richtiggehend der Geruch der Süßwaren in die Nase. Auch Autos und Fahrräder gibt es natürlich in der Fantasie-Stadt. Besonders stolz ist das Brüderpaar auf das Kufnerhaus aus Mering „Wir haben das nach einem Kalenderbild vom Opa nachgebaut“, erzählt Thomas stolz. „Innen gibt es die Bäckerei mit Einrichtung und sogar Backwaren“ ergänzt Andreas und hebt eine Minibrezel hoch.

Zwillinge aus Ried haben schon 3000 Euro in die Lego-Stadt gesteckt

30.000 kleine Plastiksteine haben die beiden Jungs bisher verarbeitet. „Da sollen aber nochmal zwanzig- oder dreißigtausend dazukommen“, sagt Thomas stolz. Über 500 Stunden stecken bereits in dem Meisterwerk, es werden nochmal so viele dazukommen, bis die Stadt fertig ist. Ein Haus kostet mehr als 400 Euro und besteht aus über 3800 Steinen – Lego-bauen ist ein teurer Spaß. Doch die Jungs sind sparsam. „Wir geben alle zwei Monate an die 50 Euro aus“, schätzt Andreas. Hochgerechnet auf die ganze Stadt stecken bereits jetzt rund 3000 Euro in der Fantasie-Stadt, die die kleinen Architekten zu Höchstleistungen anregt. Ihr großer Traum ist es, einmal nach Dänemark in das Lego House, eine Mischung aus Museum und Experimentarium zu fahren. „Da dreht sich alles um die Legosteine“, schwärmt das Zwillingspaar. Ganz nach dem Motto: Kleine Steine, großer Spaß.

Den Youtube-Kanal der Rieder Zwillingsbrüder Andreas und Thomas findet man unter: Andy´s World of bricks.