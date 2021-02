vor 19 Min.

Rieder Bürgerbus bringt erste Senioren zur Corona-Impfung

In Ried wollen die Ehrenamtler des Bürgerbusses Senioren bei den Corona-Impfungen helfen. Der Bürgerbus holt die Senioren dafür an der Haustür ab und bringt sie zum Impfzentrum nach Dasing. Die Idee dazu hatte Arthur Schaipp, ein ehrenamtlicher Fahrer des Bürgerbusses.

Plus Inzwischen werden ältere Menschen über 80 Jahren in Dasing geimpft. Doch nicht alle Senioren schaffen es selbstständig zum Impfzentrum.

Von Christine Hornischer

In Ried wollen die Ehrenamtler des Bürgerbusses Senioren bei den Corona-Impfungen helfen. Der Bürgerbus holt die Senioren dafür an der Haustür ab und bringt sie zum Impfzentrum nach Dasing. Dort begleitet der Fahrer die über 80-Jährigen zur Impfung selbst und bringt sie anschließend auch wieder nach Hause.

Inzwischen sind zwei Senioren nach Dasing gefahren und dort geimpft worden. Einer der beiden, ein über 90 Jahre alter Rieder, sagt: "Ich bin sehr froh darüber, wie sich die Gemeinde Ried um ihre älteren Menschen kümmert." Der Mann habe kein Auto, und sein Sohn wohne zu weit weg, um ihn nach Dasing zu fahren.

Die Idee dazu hatte ein ehrenamtlicher Fahrer des Bürgerbusses, Arthur Schaipp. "Ich fragte mich halt, wie Senioren, die wegen der Corona-Impfungen angeschrieben wurden, zum Impfzentrum nach Dasing kommen sollen." Er erzählte Kümmerin Claudia Bordon-Vieler von seiner Idee, die ihn direkt an Bürgermeister Erwin Gerstlacher verwies. Dieser erteilte gerne seine Zustimmung.

Bürgerbus soll flexibel für die Rieder einsetzbar sein

So fährt der Bürgerbus, der seit August 2019 die Mobilität innerhalb der Gemeinde verbessern soll, nun auch zum Impfzentrum nach Dasing. Für Gerstlacher war das eine logische Sache: "Die Mobilität ist ein entscheidendes Thema in unserer Bevölkerung. Mit dem Bürgerbus können wir individuell auf alle Bedürfnisse reagieren. Ein Stück weit mehr Komfort und ein großes Stück weit weniger Abhängigkeit." Auch die Gelegenheit, ins Impfzentrum gefahren zu werden, gehört für ihn zur flexiblen Reaktion auf die Bedürfnisse der Rieder.

Für viele 80- und 90-Jährige in Ried sei das Impfzentrum in Dasing unerreichbar, da sie vielleicht nicht mehr Auto fahren oder die öffentlichen Verkehrsmittel am Sonntag nicht unterwegs sind. Für diese älteren Rieder bedeute der Bürgerbus somit eine echte Erleichterung.

Drei Personen können im Bürgerbus befördert werden

"Die Kinder unserer Senioren wohnen oft nicht mehr in Ried", sagt Bordon-Vieler. Also wäre nur noch das Taxi als Alternative übrig geblieben. Und das ist wiederum eine Geldfrage. Rieder Senioren, die für die Impfung vorgesehen sind, sollen sich unter folgender Telefonnummer 0173/8729509 (Kümmerin Bordon-Vieler) rechtzeitig melden, damit die Fahrten koordiniert werden können. Der Bürgerbus wurde umgerüstet und mit Schutzscheiben ausgestattet, und das Hygienekonzept lässt es zu, dass drei Personen befördert werden können.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen