vor 22 Min.

Rumäne bei Feldarbeiten schwer verletzt

Der 19-Jährige ist bei Haunsried mit Feldarbeiten beschäftigt. Dabei gerät sein Fuß in eine Heuverteilermaschine.

Bei einem Unfall am Mittwochabend ist ein rumänischer Feldarbeiter in Adelzhausen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 19-Jährige bei Haunsried mit Feldarbeiten beschäftigt, als er mit seinem linken Fuß aus bislang unbekannter Ursache in eine Heuverteilermaschine geriet, die an einen Traktor angehängt war.

Er zog sich eine schwere Verletzung am Fuß zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. (schr-)

