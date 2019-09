SPD im Landkreis setzt Zeichen für die Demokratie

Die SPD im Landkreis Aichach-Friedberg nominiert Andreas Santa zum Landratskandidaten.

Dass ein politischer Newcomer nicht ganz chancenlos sein muss, bewies bei den Landratswahlen 2014 Klaus Metzger. Damals zauberte der amtierende Landrat Christian Knauer einen auch für seine Parteimitglieder unbekannten Kandidaten aus dem Hut. Wobei man Metzger bereits als Schulamtsdirektor kannte, der natürlich durch diese Tätigkeit auch mit den Kreisbehörden und Kommunen in Aichach-Friedberg häufig in Kontakt kam.

Und so sind für Andreas Santa aus Kissing die Chancen nicht vollkommen aussichtslos. Trotz der Erfolge, die Landrat Klaus Metzger als Amtsinhaber vorweisen kann. Andreas Santa hat den Vorteil, dass er mit ganz neuem Blick an die Sache herangehen kann. Auch wenn ihm die kommunalpolitische Erfahrung fehlt, so heißt das noch lange nicht, dass er nicht als Landrat gute Arbeit für die Bürger leisten kann. Klaus Metzger hat es ja vorgemacht, denn er war ebenfalls vor seiner Kandidatur nicht mit politischen Ämtern bekleidet. Für die SPD im Landkreis ist es auf jeden Fall die beste Alternative. Denn keinen Kandidaten aufzustellen und den anderen Parteien das Feld zu überlassen, wäre in diesen Zeiten nicht das richtige Signal.

