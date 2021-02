vor 1 Min.

Sachbeschädigung auf Parkplatz

Am Donnerstag kam es zwischen 7 und 14 Uhr zu einer Sachbeschädigung in Mering.

Einen Schuhabdruck und mehrere Kratzer hat ein Unbekannter an einem Auto hinterlassen, das in Mering am Kapellenberg geparkt war. Das meldet die Polizei.

Von Marlene Volkmann

Auf einem öffentlichen Parkplatz am Kapellenberg in Mering wurde am Donnerstag zwischen 7 und 14 Uhr ein VW beschädigt. Die Polizei meldet, dass am Fahrzeug ein Schuhabdruck und Kratzer festgestellt wurden.

Polizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigung in Mering

An dem Kleinwagen entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizei unter 0821/323-1710 entgegen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen