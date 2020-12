vor 48 Min.

Sehr hoher Schaden: Unbekannter zerkratzt mehrere Autos

Tiefe Kratzer hinterlässt ein Unbekannter an mehreren in Friedberg geparkten Autos. Die Polizei spricht von einem hohen Schaden. Wer hat etwas gesehen?

Eine böse Überraschung erlebten drei Autobesitzer am Dienstagnachmittag. Sie hatten ihre Autos am Ortsrand von Friedberg in der Ekherstraße geparkt und laut Polizei tiefe Lackkratzer an der linken Fahrzeugseite festgestellt.

Zerkratzte Autos in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei grenzt den Tatzeitraum auf 16.30 Uhr bis 17.45 Uhr ein und schätzt den Schaden bei dem BMW, VW und Hyundai auf etwa 12.500 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

