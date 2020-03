10:23 Uhr

Senior fährt gegen Pkw und flieht

In Kissing geriet ein 69-Jähriger mit einer 35-Jährigen in Streit. Dann fuhr er davon.

Am Montagmorgen geriet ein 69-Jähriger in der Pestalozzistraße in Kissing in eine Auseinandersetzung mit einer 35-Jährigen. Zuvor hatte der Senior an ihrem Pkw einen Schaden von etwa 1500 Euro verursacht, als er in ihn hineinfuhr. Nach Angaben der Polizei Friedberg verließ der 69-Jährige in Folge des Zwists den Unfallort. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

