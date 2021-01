vor 48 Min.

Silvester: Hecke brennt in Dasing ab

Die Feuerwehr Dasing löschte am Silvesterabend einen Heckenbrand.

In Dasing brannte am Silvesterabend eine Hecke ab. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Dasinger Bürger informierte am Silvesterabend gegen 18.35 Uhr telefonisch die Integrierte Leitstelle Augsburg, dass eine Hecke brennt. Zwei bislang unbekannte Personen hatten in der Industriestraße Feuerwerkskörper abgebrannt und dadurch die Hecke in Brand gesetzt.

Nach Polizeiangaben flüchteten beide Personen unerkannt. Die Freiwillige Feuerwehr Dasing löschte den Brand. Die Hecke wurde auf etwa sechs Metern Länge beschädigt. Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (sev)

