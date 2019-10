So sollen Friedbergs Marktsonntage besser werden

Plus SPD im Stadtrat fordert neues Konzept und scheut keine Kosten.

Eine Aufwertung der Marktsonntage wünscht sich die Friedberger SPD. Gemeinsam mit dem Aktiv-Ring und dem neuen Citymanager soll dafür ein Konzept erarbeitet werden, heißt es in einem Antrag der Stadtratsfraktion. Wie es aussehen könnte, dazu haben die Sozialdemokraten bereits Eckpunkte erarbeitet.

Die Marktsonntage in Friedberg haben wechselhafte Zeiten erlebt. Einer der Tiefpunkte war im April 2017 erreicht, als gerade noch 50 Fieranten nach Friedberg kamen, um ihre Waren anzubieten. Während Tausende von Besuchern damals durch die Innenstadt bummelten, blieb die Bauernbräustraße leer.

Stadt Friedberg und Aktiv-Ring verfolgen einen neuen Plan

Seit Anfang 2019 verfolgen Stadt und Werbegemeinschaft einen neuen Plan: Statt Judika-, Laurentius-, Matthäus- und Martinimarkt gibt es nun passend zu den Jahreszeiten Blumenfest, Früchtefest, Kürbisfest und Plätzlefest.

Die SPD im Stadtrat erkennt diese Bemühungen an. Allerdings sei zu beobachten, dass die Nachfrage nach Ständen in der Bauernbräustraße, Klockergasse, Jungbräustraße und selbst in der Ludwigstraße laufend zurückgehe. Auch der Marienplatz selbst habe ein Problem.

Konzentration der Stände auf eine Kernzone von Friedberg

Die SPD schlägt darum vor, den Jahrmarkt auf eine Kernzone zu konzentrieren, die vom westlichen Eck des Rathauses bis zur Garage Ost reicht. Die Seitenstraßen sollen als Standort entfallen.

Der Marienplatz könnte zudem durch zentrale, begleitende Veranstaltungen aufgewertet werden, etwa durch den auftritt von Musikkapellen oder Aktionen Friedberger Vereine und Organisationen. Niemand hindere die Stadtverwaltung daran, bei einem der Märkte einen Tag des offenen Rathauses zu bieten.

Stadt Friedberg soll ihre Standgebühren halbieren

Soweit dafür höhere Ausgaben nötig sind, sollen diese bei den anstehenden Haushaltsberatungen für 2020 berücksichtigt werden. Die SPD will außerdem die Standgebühren vom nächsten Jahr an halbieren. Das bedeutet zwar Mindereinnahmen von rund 5500 Euro für die Stadt, doch dieser finanzielle Aspekt trete hinter der historischen Aufgabe zurück.

