Stadt hält an neuem Edeka in Stätzling fest

So könnte der neue Edeka am westlichen Ortsrand von Stätzling aussehen. Die Details der Gestaltung will der Stadtrat mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan regeln.

Das Projekt in Stätzling bleibt aber sehr umstritten. Ein Brief sorgt in der Sitzung für Aufregung.

Von Thomas Goßner

Es bleibt dabei: Die Stadt Friedberg ebnet den Weg für eine Umsiedlung des Stätzlinger Edeka-Marktes. Mit 17 gegen 13 Stimmen fiel der Beschluss, das Bebauungsplanverfahren für einen Neubau am westlichen Ortsrand einzuleiten. Daran ändert auch ein Brief nichts mehr, den der Eigentümer des alten Standorts in der Ortsmitte an die Stadt geschickt hatte.

Wie berichtet will der Augsburger Immobilienentwickler Puschak für die Lebensmittelkette südlich der St.-Anton-Straße ein Gebäude mit 1700 Quadratmeter Verkaufsfläche errichten. 80 Parkplätze sollen entstehen, ein Teil des 8800 Quadratmeter großen Grundstücks soll als Staufläche bei Überschwemmungen dienen.

Der bestehende Markt in Stätzling ist nicht mehr zeitgemäß

Der bestehende Markt misst gerade 600 Quadratmeter und ist nicht mehr zeitgemäß. Gespräche mit dem Eigentümer der Fläche an der Pfarrer-Bezler-Straße über einen Neubau hätten zu keiner wirtschaftlich vertretbaren Lösung geführt, so der Investor.

Bereits im Planungs- und Umweltausschuss hatten sich Grüne, Freie Wähler, Parteifreie Bürger und ein Teil der CSU-Fraktion gegen dieses Vorhaben ausgesprochen. Gründe waren die Lage am Ortsrand und der Flächenverbrauch. Die Befürworter setzten sich aber mit sieben zu sechs Stimmen knapp durch und empfahlen dem Stadtrat die Aufnahme der Bauleitplanung.

Eigentümer spricht von anderem Betreiber

In der Zwischenzeit hat sich der Eigentümer des Grundstücks an der Pfarrer-Bezler-Straße an die Stadt gewandt und sein Interesse an einer Lösung betont. Unter Umständen sei er auch in der Lage, einen neuen Betreiber zu finden, wenn Edeka ausziehe. Die Grünen verlangten daraufhin vergeblich eine Vertagung des Beschlusses. Für eine Mehrheit im Stadtrat hat sich jedoch an den Beurteilungsgrundlagen nichts geändert. Für sie steht die wohnortnahe Einkaufsmöglichkeit im Vordergrund.

