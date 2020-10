13:30 Uhr

Stromunfall bei Bahnhof in Mering: ICE-Verkehr eingeschränkt

In der Nähe des Bahnhofs in Mering gab es einen Unfall, bei dem die Oberleitung an der Bahnstrecke betroffen ist.

Plus Die Kette eines Baustellenkrans in der Nähe des Meringer Bahnhofs ist an der Oberleitung hängengeblieben. Notfallmanagement der Bahn rechnet mit Verzögerungen.

Von Eva Weizenegger

Die ICE-Strecke zwischen München und Augsburg ist zurzeit eingeschränkt. Nach Informationen von Andreas Regau, Kommandant der Meringer Feuerwehr und Einsatzleiter, ist dafür ein Stromunfall verantwortlich. In der Nähe des Meringer Bahnhofs wird das ehemalige Sportgeschäft Steinbrecher in ein Wohnhaus umgebaut. Bei den Arbeiten sei die Kette eines großen Krans in der Oberleitung hängengeblieben, so die Information des Einsatzleiters. Deshalb habe das Notfallmanagement der Bahn die Stromleitung deaktiviert. "Wir werden mit einem speziellen Gleisturmwagen aus Augsburg zum Unfallort kommen und dann die Stelle erden", erklärt der Notfallmanager der Bahn.

Der Kranführer hatte den Kran per Fernbedienung gelenkt. "Wie es zu dem Unfall kam, muss noch abgeklärt werden", so Regau. Der Kranführer hatte großes Glück. "Wäre er im Führerhaus gesessen, nicht auszudenken, was ihm dann passiert wäre", sagt Kreisbrandinspektor Franz Hörmann, der ebenfalls in Mering war.

Vor Ort sind die Feuerwehr Mering, das Notfallmanagement der Bahn und die Polizei im Einsatz. Ein Bereich von etwa 100 Metern rund um die Unfallstelle ist für den Verkehr gesperrt worden. Das hat wohl auch Auswirkungen auf den Schulverkehr, weil für diesen die Unterführung an der Münchener Straße genutzt wird.

Unfall in Mering: Fernverkehr läuft streckenweise eingleisig

Im Hinblick auf den Bahnverkehr erklärt der Notfallmanager, dass der Nahverkehr nicht betroffen ist. Auch der Fernverkehr zwischen Augsburg und München läuft weiter. Der Fernverkehr zwischen Mering und Augsburg-Hochzoll wird zurzeit nur auf einem Gleis abgewickelt. Der Bahnmitarbeiter schätzt, dass die Schäden in etwa einer Stunde wieder beseitigt sind.

Weil Mering durch seine Lage an der Bahnstrecke Augsburg-München zu einem Verkehrsknotenpunkt im Bahnverkehr gehört, wird die Feuerwehr Mering nun auch eine spezielle Fortbildung absolvieren. "Wie es der Zufall will, ist dieser sogenannte Bahnerder-Lehrgang für November vorgesehen", sagt Andreas Regau. Damit können dann die Meringer Feuerwehrkräfte das Notfallmanagement der Bahn künftig noch besser unterstützen. (mit schr-)

