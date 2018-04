vor 53 Min.

Tiefschlag in der Nachspielzeit

Stätzling unterliegt im Duell zweier Abstiegskandidaten dem SV Raisting am Ende unglücklich mit 0:1. Gegen Illertissen zeigt sich der FCS in ganz anderer Form.

Von Andreas Heckmeier

Der FC Stätzling musste im Abstiegsduell gegen den SV Raisting einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen. Stätzling verlor mit 0:1 und zu allem Überfluss fiel das Tor des Tages erst in der Nachspielzeit. Doch zwei Tage später sorgte man mit dem 4:3 gegen Illertissen für eine dicke Überraschung.

Stätzling – Raisting 0:1 Die Gastgeber begannen in der Anfangsviertelstunde konzentriert und druckvoll und kamen durch Markus Rolle zu zwei guten Gelegenheiten. Zuerst lupfte er die Lederkugel über den an der Strafraumlinie stehenden Torwart aber auch am Gehäuse vorbei und anschließend grätschte er erfolglos in eine Hereingabe von Tobias Wehren. Danach fanden die Gäste besser ins Spiel und hatten bis zur Halbzeitpause ein Übergewicht an Tormöglichkeiten. FCS-Keeper Julian Baumann war mehrmals zur Stelle und verhinderte dabei jedes Mal einen Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 60. Minute, ehe die 120 Zuschauer wieder etwas Sehenswertes geboten bekamen. Markus Rolle dribbelte sich im Strafraum gekonnt durch und zielte dann schlussendlich zu ungenau. Auch eine gefährliche Hereingabe von Matthias Steger, der in der Winterpause vom TSV Aindling kam, fand keinen Abnehmer.

Beiden abstiegsbedrohten Teams war die Verunsicherung anzumerken und beide boten fußballerische Magerkost. In der 92. Minute stand Kevin Kümmerle allerdings an der Strafraumgrenze mutterseelenallein und ließ Baumann bei seinem platzierten Schuss ins lange Eck keine Chance – die Stätzlinger Niederlage war damit besiegelt.

Stätzling Baumann, Horn, Mittermaier (25. Geldhauser), Hadwiger, Losert, Rolle, Heiß, Steger (77. Kraus), Wehren, Zejnullahi (70. Sirch), Winterhalter – Tor 0:1 Kümmerle (90.+2) – Zuschauer 120 – Schiedsrichter Stefan Treiber (Neuburg)

Stätzling – Illertissen II 4:3 Der FC Stätzling erkämpfte sich beim spektakulären 4:3-Erfolg gegen Illertissen II drei wichtige Punkte und tankte durch die Art und Weise des Zustandekommens sicherlich Selbstvertrauen. Nach dem Kontertreffer zum 1:0 von Manuel Utz drehten die Gäste unmittelbar nach der Pause die Partie. Die Stätzlinger zeigten Moral und sorgten durch zwei Tore von Sebastian Kraus wieder für eine Führung. Das 4:2 durch Stefan Winterhalter war beruhigend, denn Illertissen II gab nie auf und kam durch einen Sonntagsschuss in der spannenden Schlussphase nur noch zum Anschlusstreffer.

Stätzling Baumann, Horn, Hadwiger, Heiß, Kraus (83. Rolle), Utz, Steger (64. Zejnullahi), Wehren (51. Losert), Winterhalter, Semke, Tutschka – Tore 1:0 Utz (41.), 1:1 Beneke (47.), 1:2 R. Allgaier (54.), 2:2 Kraus (56.), 3:2 Kraus (68.), 4:2 Winterhalter (78.), 4:3 Fischäß (85.) – Zuschauer 240 – Schiedsrichter Kevin Kassel (München)

Themen Folgen