vor 31 Min.

Unbekannter fährt in Friedberg gegen Verteilerkasten und flieht

Ein Krachen habe er gehört, sagt ein Anwohner der Friedberger Polizei. Dann sieht er, wie sich ein BMW von einem Verteilerkasten entfernt, den er gerammt hat.

Ein lautes Krachen habe er am Mittwochabend gehört, erzählt ein Anwohner der Polizei. Anschließend, gegen 21 Uhr, sei er nach draußen auf die Luitpoldstraße in Friedberg gegangen und stellte fest, dass ein Unbekannter mit seinem Auto gegen einen Verteilerkasten gefahren war.

Unfallflucht in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Dadurch entstand an dem Verteilerkasten ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Zeuge gab laut Polizei an, dass es sich bei dem Wagen des Unfallflüchtigen um einen silbergrauen BMW handeln könnte. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821 /323-1710 entgegen. (pos)

