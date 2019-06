vor 17 Min.

Unfallflucht am Mandichosee

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht am Mandichosee.

Gesucht wird ein roter Pkw. Wer hat am Dienstagnachmittag etwas beobachtet?

Einen Schaden von 2500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstagnachmittag angerichtet und ist anschließend geflohen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 39-Jähriger gegen 16 Uhr seinen grauen VW auf dem Parkplatz am Mandichosee abgestellt. Als er gegen 17.40 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der vorderen, rechten Fahrzeugseite einen frischen Unfallschaden fest. Aufgrund der Unfallspuren dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein rot lackiertes Fahrzeug handeln. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.

