11:43 Uhr

Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz

Die Polizei Friedberg sucht einen Autofahrer, der am Samstag auf dem Rewe-Parkplatz in der Augsburger Straße in Friedberg Unfallflucht beging.

Von Ute Krogull

Am Samstag gegen 8 Uhr wurde dort ein geparkter Toyota angefahren. Dabei entstand Schaden in Höhe von 4500 Eur am Heck des Fahrzeugs. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich darum zu kümmern.

Unfallflucht bei Rewe: Polizei Friedberg sucht Zeugen

Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710.

Themen folgen