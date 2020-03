15:00 Uhr

Vandalen reißen ein Schild aus und werfen es ins Feld

Unbekannte rissen in Friedberg-Hügelshart Leitplanken aus dem Boden. Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen.

Vandalen rissen in Friedberg-Hügelshart zwischen Freitagabend und Samstagmorgen Leitpfosten und ein Hinweisschild aus dem Boden. An der Verbindungsstraße Ottmaring-Hügelshart warfen die Unbekannten die Planken und das Schild samt Sockel in das angrenzende Feld. Nach Angaben der Polizei sei der genaue Sachschaden noch nicht bekannt.

Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

