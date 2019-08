Verlängerung der Linie 6: Vergesst die Pendler nicht

Die Linie 6 stellt für manche Friedberger bereits eine Alternative zur Auto- oder Zugfahrt dar. Aber es dauert zu lange, bis die Fahrgäste in Augsburg ankommen.

Friedberg könnte schon in fünf bis sechs Jahren eine Straßenbahnlinie durch die Stadt haben. Die Betonung muss dabei ganz eindeutig auf dem Wort „könnte“ liegen. Denn den Optimismus und Tatendrang des ÖPNV-Beauftragten Manfred Schnell in allen Ehren: Wer glaubt, dass das wirklich so schnell funktioniert?

Klar ist: Die aktuelle Lösung bei der Linie 6 wird besser angenommen als befürchtet und stellt für manche eine Alternative zur Auto- oder Zugfahrt dar. Klar ist aber auch: Es dauert vielen einfach viel zu lange, bis man in Augsburg ankommt. Deshalb betonen Friedbergs Stadträte fast einhellig, einem Ausbau offen gegenüberzustehen.

Letztlich befindet sich die Politik aber wohl am Anfang einer langwierigen Debatte: einerseits untereinander bezüglich der favorisierten Trasse und deren Finanzierung. Andererseits mit den Bürgern, die Sorgen hinsichtlich des Lärms haben und befürchten, dass in der Stadt der Platz ausgeht, wenn eine Tram durchfährt.

Zu hoffen bleibt, dass am Ende nicht diejenigen vergessen werden, um die in erster Linie bei dem Projekt gehen sollte: die Pendler, die von einem besseren ÖPNV extrem profitieren würden.

