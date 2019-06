Von guten Schulen haben alle etwas

Die Summen, die der Landkreis Aichach-Friedberg für seine Schulen aufwenden muss, sind gewaltig. Dennoch: Das Geld ist bestens angelegt.

Diese Summen muss man auf sich wirken lassen: 33 Millionen Euro für den Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule, über 32 Millionen für das Meringer Gymnasium, fast 14 Millionen für die Teilgeneralsanierung des Staatlichen Gymnasiums Friedberg und dazu kleinere Millionenbeträge, um die übrigen kreiseigenen Schulgebäude in Schuss zu halten. Kein Wunder, dass mancher Kreisrat nicht begeistert war angesichts der Größenordnung, die nun für die Erweiterung der BOS/FOS in Friedberg im Raum steht. Das Bildungswesen ist der größte Investitionsposten für den Landkreis Aichach-Friedberg geworden.

Und dennoch: Dieses Geld ist bestens angelegt. Eine gut ausgebildete Jugend sichert die Zukunftsfähigkeit der Region, weil Firmen sich bevorzugt dort niederlassen, wo sie qualifiziertes Personal finden. Für junge Familien spielt bei der Entscheidung für oder gegen einen Wohnort nicht zuletzt das schulische Angebot eine wichtige Rolle. Und gerade mit dem neuen Ausbildungsschwerpunkt in den Pflegeberufen gewinnt das Wittelsbacher Land einen wichtigen Standortvorteil in einer alternden Gesellschaft. So profitieren letztlich alle von dieser Investition.

