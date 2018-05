vor 58 Min.

Vorbei an 25 Kirchen und Kapellen in und um Friedberg

Das Tourismusbüro Friedberg stellt zwei neue Radtouren vor. Wohin sie führen.

Von Sabine Roth

Friedberg und seine Ortsteile haben Schätze zu bieten, darunter 25 Kirchen und Kapellen. Diese im Rahmen einer Fahrradtour zu besuchen, bietet sich an. Die Idee für die Touren, die jeweils 26 Kilometer Länge haben, hatte Wilfried Höfl, der als Schatzmeister des Fördervereins des Friedberger Musiksommers bekannt ist.

Ausgangspunkt jeder Tour ist die Wallfahrtskirche Herrgottsruh. Bei der Nordtour führt der Weg über Derching, bei der Südtour über Bachern und wieder zurück. Wer mehr Zeit hat und zudem über eine gute Kondition verfügt, kann beide Touren kombinieren. Ein Großteil der Strecke verläuft auf geteerten Radwegen und wenig befahrenen Nebenstraßen. Es gibt keine eigene Ausschilderung. An der Ortbeschilderung kann man sich orientieren.

Begonnen hat alles 2015 mit einer Ausstellung zum Thema „Glocken aus aller Welt“. „Damals haben wir bereits alle Kirchen rund um Friedberg abgefahren und die Glockentöne für eine CD aufgenommen“, erinnert sich Höfl. Warum nicht das Ganze mit einer Radtour verbinden?

Kulturelle Höhepunkte

So kann man die Kirchen, aber auch die einzelnen Stadtteile, besser kennenlernen und gleichzeitig Orte der Ruhe und Besinnung erleben. Gesagt, getan.

„Wir wollten die spirituellen und kulturellen Höhepunkte unseres schönen Wittelsbacher Landes in den Mittelpunkt stellen“, ergänzt Höfl, der sich freut, dass die Stadt Friedberg diese Idee mit aufgegriffen hat.

Für die zwei Infoblätter, auf denen die Touren im Überblick zu finden sind, brauchte man Kurzbeschreibungen jeder Kirche. Heimatpfleger Hubert Raab freute sich, dies übernehmen zu dürfen: „Ich war begeistert von dieser Idee und überrascht, dass es hier so viele Kirchen gibt.“ Das werte die Stadt auf. Denn sie stehe immer im Schatten von Aichach. Grafisch sind die beiden Prospekte übersichtlich gestaltet worden – die Nordtour in Grün und die Südtour in Blau. Ab sofort liegen sie im Bürgerbüro im Rathaus (ab 5. Mai auch samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet), im Landratsamt in Aichach und in den Friedberger Hotel- und Gastronomiebetrieben sowie bei Zweirad Pfundmair aus.

Martha Reißner als Dritte Bürgermeisterin freut sich, dass dieses Projekt verwirklicht wurde: „Vor allem für die neuen Bürger sind diese Kirchenradtouren eine tolle Gelegenheit, Friedberg kulturell kennenzulernen.“

Nicht immer offen

Die Kirchen werden von verschiedenen Pfarreien verwaltet und sind zum Teil nicht immer geöffnet. Die exakten Öffnungszeiten kann man bei der Tourist-Information und im Internet auf der Seite www.friedberg.de/tourismus erfahren. Hier sind ausführlichere Beschreibungen der Kirchen, Infos zu Einkehrmöglichkeiten und Radservice sowie weitere Details zu den Touren mit den GPX-Daten zu finden.