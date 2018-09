vor 35 Min.

Vorfahrt missachtet: Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein 19-Jähriger Autofahrer übersieht beim Abbiegen auf die B2 einen Lastwagen.

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen beim Abbiegen von der Augsburger Straße auf die B2 in Mering mit einem auf der Bundesstraße fahrenden Lkw zusammengestoßen. Ein Kleintransporter, der in diesem Moment von der B2 auf die Augsburger Straße abbiegen wollte, wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 8000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

