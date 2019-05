Zehntklässler aus Mering sind Pioniere in Israel

Plus Sechs Schüler des Gymnasiums waren im Rahmen ihres Betriebspraktikums für eine Woche in Karmiel. Dort schlossen sie neue Freundschaften. Dieses Projekt ist in der Region einzigartig.

Dass am Meringer Gymnasium vieles zum ersten Mal stattfindet, ist bei einem Aufbaugymnasium fast schon unausweichlich. Premieren kennen die Schüler und das Lehrerkollegium um Schulleiter Josef Maisch so einige in den letzten fünf Jahren. Doch regelrechte Pionierarbeit leistet das Gymnasium mit der Betriebspraktikumswoche in Israel.

„Vom Kibbuz bis Hightech“ ist der Titel dieser Woche, die großteils in der mit Mering befreundeten Stadt Karmiel in Israel stattfand. Nach den Erkenntnissen des Meringer Gymnasiums ist es die einzige Schule in der Region, die mit dem verpflichtenden Praktikum in der Jahrgangsstufe 10 auch den Schritt ins Ausland wagt. „Damit gehen wir über die bereits vorhandenen deutsch-israelischen Austauschmöglichkeiten anderer Schulen hinaus und setzen so konsequent unseren Bildungsauftrag fort“, erklärt Schulleiter Maisch.

Meringer Schüler sind in Karmiel bei Gastfamilien untergebracht

Selina, Paul, Luis, Amanda, Hannah und Nathalie machten sich gemeinsam mit ihrer Lehrerin Gerda Harprath für eine Woche auf den Weg nach Karmiel. Begleitet wurden sie von Günter Wurm, der schon viele Jahre von einem Schüleraustausch zwischen Mering und Karmiel träumt und ihn als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft organisiert hatte.

Die 15- bis 16-jährigen Schüler waren bei Gastfamilien untergebracht und lernten neben den verschiedensten Wirtschaftseinrichtungen auch die Lebensweisen der israelischen Jugendlichen kennen.

Der fünfzehnjährige Paul schildert eindrucksvoll seine Eindrücke: „Wir durften unter anderem bei der Holocaust-Gedenkveranstaltung in Karmiel dabei sein, die während unseres Aufenthalts stattfand.“ Auch wenn die Schüler nicht viel verstanden, weil die Veranstaltung in Hebräisch gehalten wurde, so seien es doch beeindruckende Momente gewesen.

Schüler des Meringer Gymnasiums mit offenen Armen begrüßt

„Und trotzdem wurden wir Schüler aus Deutschland mit offenen Armen begrüßt“, pflichtet ihm Selina bei. Sie habe sich gefreut über die vielen Begegnungen mit den Jugendlichen aus Karmiel. Amanda hat sich mit dem Mädchen aus ihrer Gastfamilie so gut verstanden, dass sie hofft, noch lange mit ihr in Kontakt zu bleiben. „Vielleicht sehen wir uns ja einmal wieder, das wäre schön“, sagt sie.

Luis ist sechzehn Jahre alt und neben den vielen Begegnungen fand er auch die Besichtigungen der einzelnen Betriebe „sehr interessant“. Unter anderem waren die Jugendlichen zu Gast beim Technologischen Gymnasium ATID, gingen in das Kinderdorf „Kfar Hayeladim“, das mit den SOS-Kinderdörfern vergleichbar ist, und konnten einen Einblick von der kunststoffverarbeitenden Keter-Fabrik gewinnen. Zudem lernten sie den Kibbuz „bei haemek“ kennen. In Tel Aviv besuchten sie die Deutsch-Israelische Handelskammer und in Jerusalem trafen sie Merav Levy vom Jerusalem Municipalitiy. „Das war alles sehr informativ und ich könnte mir durchaus vorstellen, einmal in Israel auch für längere Zeit ein Praktikum zu absolvieren“, sagt Luis.

Ungewöhnlich war für die Jugendlichen, dass auch im Alltagsleben immer wieder Soldaten zu sehen waren. „Das kennen wir so aus Deutschland nicht“, sagen Amanda und Selina. Und Paul meint: „Uns haben auch die Jugendlichen erklärt, dass für alle nach dem Abschluss ihrer Schule erst einmal verpflichtend der Wehrdienst ansteht.“ Für Mädchen seien dies zwei und für Jungen drei Jahre bei der Armee. „Das ist für uns schon ungewöhnlich, da es hier in Deutschland keine Wehrpflicht mehr gibt“, sagen die Jugendlichen.

Gruppe aus Mering fühlt sich in Israel immer sicher

Günter Wurm, der sich schon seit vielen Jahren für die Städtefreundschaft zwischen Mering und Karmiel mit unterschiedlichsten Projekten einsetzt, freute sich über die Begegnung der Meringer Gymnasiasten mit Menschen und Einrichtungen in Karmiel: „Diese sechs Jugendlichen waren wunderbare Vertreter ihrer Schule und für Mering.“ Er dankte auch den Eltern der Schüler, die diese Pionierarbeit stets unterstützten.

Während des Aufenthalts der Gruppe aus Mering fühlten sich die Schüler immer sicher. „Nur als meine Oma mir eine WhatsApp schrieb, weil aus dem Gazastreifen nach Tel Aviv eine Rakete abgeschossen wurde, habe ich überhaupt mitbekommen, dass da etwas los ist“, erzählt Selina. Auch Paul, Luis und Amanda bestätigen, dass man wohl in Deutschland viel mehr gehört und gelesen hätte als in Tel Aviv. „Man hat uns zwar den Luftschutzbunker gezeigt, aber mehr so aus Informationszwecken“, meinen die Schüler.

Schulleiter Josef Maisch hofft auf Wiederholung im nächsten Jahr

Schulleiter Josef Maisch kennt die Vorbehalte, wenn es darum geht, dass Schüler im Ausland ein Praktikum machen oder eine Abschlussfahrt unternehmen. „Das hat aber nicht speziell etwas mit Israel zu tun“, sagt er. Natürlich sei ein Aufenthalt in Israel mit einer Schülergruppe etwas Besonderes, aber nicht wegen der Sicherheitslage. Er hofft, dass auch im nächsten Jahr wieder eine solche Veranstaltung stattfinden kann. „Sie leistet einen wertvollen Beitrag zur persönlichen Entwicklung der Jugendlichen, die sich nach diesem Schuljahr in der Vorbereitungsphase für das Abitur befinden werden.“

Unterstützt wurde das Projekt auch vom Augsburger Abfallwirtschaftsverband, dessen Vorstand Dirk Matthies eine Spende von 1000 Euro überreichte. Gerhard Schröder von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Augsburg stellte ebenfalls 1000 Euro zur Verfügung und sicherte zu: „Wir werden nächstes Jahr noch einmal denselben Betrag beisteuern.“

Auch die Marktgemeinde Mering unterstützte mit 70 Euro pro Schüler die Reise. Bürgermeister Hans-Dieter Kandler: „Günter Wurm hat Pionierarbeit geleistet mit seiner Idee einer deutsch-israelischen Städtefreundschaft zwischen Mering und Karmiel, das war nicht immer einfach, doch sein Engagement trägt Früchte.“

Auch Landrat Klaus Metzger sicherte bei der Spendenübergabe im Lichthof des Gymnasiums Günter Wurm und dem Austauschprojekt seine Unterstützung zu.

