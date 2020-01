vor 35 Min.

Zwei BMW stoßen am Friedberger Chippenham-Ring zusammen

Weil ein 25-jähriger BMW-Fahrer ein anderes Auto übersehen hat, kam es am Friedberger Chippenham-Ring zu einem Unfall.

Am Friedberger Chippenham-Ring sind zwei Autos zusammengestoßen. Am Donnerstag gegen 20.30 Uhr ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Chippenham-Ring/Röntgenstraße/Hans-Böller-Straße. Ein 25-Jähriger wollte laut Polizei mit seinem BMW von der Hans-Böller-Straße kommend nach links in den Chippenham-Ring abbiegen.

Dabei übersah er offenbar einen 30-Jährigen, der seinerseits mit seinem BMW von der Röntgenstraße nach rechts in den Chippenham-Ring fuhr. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. (tril)

