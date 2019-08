vor 44 Min.

Zwei Hunde starben - Erste Proben vom Mandichosee ausgewertet

Noch ist der Mandichosee bei Merching wegen einer vermeintlichen Belastung mit Blaualgen gesperrt. Das Wasserwirtschaftsamt hat nun die ersten Proben untersucht.

Von Eva Weizenegger

Am Sonntagnachmittag starben am Mandichosee bei Merching zwei Hunde, nachdem sie mit ihren Hundehaltern in der Nähe der Badebucht unterwegs waren. Zunächst kam der Verdacht auf, dass Blaualgen für den Tod der Hunde verantwortlich sein könnten. "Eine erste mikroskopische Untersuchung hat ergeben, dass im Mandichosee keine gesundheitsgefährdende Belastung mit Blaualgen nachweisbar ist", gibt Sophie Schumann, Biologin am Wasserwirtschaftsamt Donauwörth eine erste Entwarnung.

Verdacht auf Blaualgen: Bucht am Mandichosee bei Merching wurde gesperrt

Die Badebucht an der Westseite des Sees, zwischen Surfstation und Kiosk, wurde nach den Vorfällen gesperrt. Blaualgen werden problematisch, wenn sie sich massenhaft in Gewässern vermehren. Sie lösen beispielsweise Schleimhautreizungen aus. Bei empfindlichen Menschen jucken dann nach dem Baden die Augen oder die Haut. Blaualgen gelten jedoch noch aus einem anderen Grund als gefährlich: Die Cyanobakterien können Toxine produzieren. Die organischen Giftstoffe der Blaualgen wirken aber nur, wenn man das Wasser in großen Mengen schluckt. Kleinkinder oder Hunde sind daher besonders gefährdet.

Der Mandichosee bei Merching ist derzeit gesperrt. Bild: Bernhard Weizenegger

Auch das Gesundheitsamt des Landkreises Aichach-Friedberg entnahm eine weitere Probe, wie Pressesprecher Wolfgang Müller mitteilt. "Wir warten jedoch noch auf Ergebnisse und deshalb ist der See auch noch nicht für die Badegäste freigeben", sagt Müller.

Ob die Kadaver der Hunde obduziert werden, hänge ganz vom Ergebnis der Wasserproben ab. "Bestätigt sich auch bei uns kein Befall von Blaualgen, werden wir in Abstimmung mit den beteiligten Behörden, die Hunde zur weiteren Untersuchung ins Landesamt für Gesundheit- und Lebensmittelsicherheit in Oberschleisheim bringen", informiert Müller. Bis auf Weiteres ist der Mandichosee am Westufer für Badegäste gesperrt.

