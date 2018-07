vor 34 Min.

Zwei Tage feiern am Friedberger See

Am 20. und 21. Juli geht das Südufer-Festival in die zweite Runde. Was in diesem Jahr neu ist.

Von Anna Tretter

Bands, Bikini, Baggersee! So lautet das Motto des diesjährigen Südufer-Festivals am Friedberger See. Die Open-Air-Veranstaltung ist eine Initiative der Stadt Friedberg, die im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde. 3500 Besucher haben beim Debüt des Festivals Musik und Drinks am Ufer des Sees genossen. Die Veranstalter erwarten dieses Jahr schon doppelt so viele Besucher. „Das Festival ist gewachsen“, sagt Linda Greiter, Jugendpflegerin bei der Stadt Friedberg. „Dieses Jahr brauchen wir an die 80 Volunteers, um alles auf die Beine zu stellen.“ Im Vorjahr seien es ungefähr 60 gewesen, bisher seien ungefähr 40 Freiwillige zwischen 16 und Mitte 20 angemeldet.

Die Freiwilligen stecken viel Arbeit in die Organisation

Zwei dieser Volunteers sind Dominique Gregor und Luca Aschenbrenner. Sie sind 18 und 17 Jahre alt und besuchen die Fachoberschule und das Gymnasium in Friedberg. „Wir haben unsere ersten Erfahrungen beim Modular in Augsburg gesammelt“, erzählt Dominique. Dort waren sie mitverantwortlich für die Crew-Koordination. Eine Kopie des Modulars solle das Südufer-Festival aber nicht werden. „Wir können durch die tolle Lage am See ganz andere Vorteile ausspielen. Probleme mit Anwohnern wegen des Lärmschutzes fallen bei uns dadurch auch weg.“

Beim Südufer sind ihre Aufgaben schon deutlich gewachsen: als Personalplaner, Rekrutierer und Ansprechpartner für alle Freiwilligen liegt bei ihnen viel Verantwortung. Das Vertrauen, das die Verwaltung ihnen dabei entgegenbringt, schätzen die beiden sehr. „Die Stadt Friedberg gibt uns damit die Chance, mit dem Südufer etwas neues aufzubauen, auf das die Friedberger stolz sein können“, sagt Luca. Dafür müssten die beiden auch hin und wieder privat zurückstecken. Manchmal müsse sie ihren Freunden absagen, erzählt Dominique, aber das sei es ihr wert.

Bands, Bikini, Baggersee

„Die Entscheidung, den Volunteers so viel Verantwortung zu übertragen, war politisch. Das Südufer ist ein Partizipationsfestival – von Friedbergern für Friedberger“, sagt die Jugendpädagogin. Im diesjährigen Line-Up sind daher wieder regionale Größen wie der bayrische Mundart-Rapper BBou oder die Augsburger DJane Sedef Adasi zu finden. Mit der österreichischen Band Granada und dem Rapper Maeckes sind aber auch deutschlandweit bekannte Musiker vertreten. Von 15 Uhr bis Mitternacht schallen Hip-Hop, Rock, Indie und Pop von zwei Bühnen – eine davon auf dem Wasser. Außerdem laden Essensstände, Kreativmarkt und Badestrand zum Schlendern und Entspannen am See ein.

Die beiden Volunteers reizt vor allem die Herausforderung des Neuen: „Das Südufer ist noch nicht etabliert. Die Stadt hat uns tolle Rahmenbedingungen vorgegeben. Jetzt arbeiten wir alle zusammen daran, dem Projekt ein Gesicht zu geben.“ Aus dem Debüt im vergangenen Jahr habe auch die Verwaltung einiges gelernt, erzählt Greiter. Und für das nächste Mal Konsequenzen gezogen: „Wir haben an der Kommunikation untereinander gearbeitet. Außerdem sind wir gerade daran, erstmals Merch zu entwerfen.“ Die große Nachfrage nach Merchandising-Artikeln wie T-Shirts kam für die Veranstalter unerwartet. Daher gingen Festival-Gänger beim ersten Mal leer aus. Dieses Jahr aber soll das anders werden: Dominique und Luca arbeiten zusammen mit ihrem Team an Produkten passend zum Motto „Bands, Bikini, Baggersee!“. Unter anderem sind dabei Handtücher und Bucket-Hats in Planung. Die beiden planen sogar, ihr Hobby irgendwann zum Beruf zu machen. „Ich denke schon länger über eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann nach“, erzählt Luca, der nächstes Jahr sein Abitur schreibt. Jetzt stehen für die beiden aber erst mal die Vorbereitungen für das Festival in der dritten Juliwoche an.

Im Stadtrat sind manche Mitglieder skeptisch

Die Stadt rechnet für für das Festival mit Einnahmen von rund 105000 Euro, davon 55000 Euro durch Ticketverkäufe. Die Verwaltung kalkuliert mit einem Defizit von 80000 Euro. In der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses berichtete Stadtsprecher Büschel, dass der Vorverkauf gut angelaufen sei. Marion Brülls (Die Grünen) hielt ein grundsätzliches Plädoyer gegen die Veranstaltung: „Wir würden uns wünschen, dass das Geld für unsere lokale Jugendarbeit ausgegeben wird und nicht für ein öffentlichkeitswirksames Festival.“ Peter Gürtler (CSU) regte an, im kommenden Jahr ein Familienticket anzubieten. „Im letzten Jahr waren viele Leute mit ihren Kindern da“, begründete er.

Dominique und Luca sind derweil voller Vorfreude auf das Festival. „Am meisten freuen wir uns auf die super Atmosphäre auf dem Festivalgelände und das Anpacken zusammen mit dem ganzen Volunteer-Team. Und natürlich auf Granada.“ Dass die österreichische Band beim Südufer aufschlägt, begeistert übrigens auch Stadtrat Roland Fuchs (SPD): „Beeindruckend, dass so eine bekannte Band nach Friedberg kommt“, lobt er im Ausschuss die Organisatoren.

Tickets und weitere Infos zum Festival hier .

Themen Folgen