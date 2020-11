13:21 Uhr

Zwei jugendliche Kradfahrer prallen in Kissing gegen Zaun

Ein 16-Jähriger hatte in einer leichten Kurve in Kissing die Geschwindigkeit seines Krads nicht angepasst.

Ein 16-Jähriger hat in einer leichten Kurve in Kissing die Geschwindigkeit seines Krads nicht angepasst. Was danach geschah.

Den Unfall zweier Jugendlicher meldet die Polizei aus Kissing. Der 16-jährige Fahrer befuhr mit seinem 17-jährigen Begleiter die Bahnhofstraße Richtung Südosten mit seinem Leichtkraftrad.

Weil er laut Polizei seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte, kam der 16-Jährige nach einer leichten Linkskurve auf Höhe der Paarbrücke nach rechts von der Fahrbahn ab.

Unfall mit Krad in Kissing: Leichte bis mittelschwere Verletzungen

Das Leichtkraftrad prallte gegen den Stahlmattenzaun eines Grundstückes, wonach die beiden Jugendlichen vom Krad stürzten und sich dabei leichte bis mittelschwere Verletzungen zuzogen.

Beide wurden in die Augsburger Uniklinik gebracht. Am Zaun entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Der Schaden am Krad ist derweil noch nicht bekannt. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen