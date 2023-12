22-Jähriger verursacht Unfall mit hohem Schaden auf der A8

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der A8 bei Adelzhausen zu einem Unfall. Mehrere Fahrzeuge waren betroffen, eine Fahrbahn musste gesperrt werden.

Ein hoher Schaden, zwei Leichtverletzte und eine gesperrte Fahrbahn: Am Samstag, 16. Dezember ereignete sich auf der Autobahn bei Adelzhausen ein Verkehrsunfall. Am Morgen um 6.30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger die A8 auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung München. Vor ihm fuhr eine 37-jährige Frau auf dem gleichen Fahrstreifen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der junge Mann auf das Heck der Autofahrerin auf.

Auffahrunfall auf der A8 bei Adelzhausen

Durch den Aufprall konnte diese ihr Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle halten. Sie schleuderte gegen das Auto eines 49-jährigen Mannes. Dieser war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Anschließend krachte die Frau in die Leitplanke. Bei dem Unfall wurden die 37-Jährige und der 22-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung musste die Fahrbahn gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro. Der 22-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen. (AZ)