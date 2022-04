Grün statt Grau: Wie sich Einfriedungen naturnah gestalten lassen

Plus Grundstücke müssen nicht mit Gabionen begrenzt werden. Experten aus dem Kreis Aichach-Friedberg geben Tipps, wie sich das lebendig gestalten lässt.

Baugrund im Wittelsbacher Land ist knapp und teuer, Grundstücke werden immer kleiner. Um sich dennoch von Nachbarn oder Straße abzuschotten, trennen manche Häuslebauerinnen und -bauer ihre Gärten mit hohen Gabionen oder Kunststoffmauern in Steinoptik ab. Die punkten als Lärm- und Sichtschutz und sind zudem günstig sowie einfach aufzustellen. Doch sie stoßen als unökologische Bausünde auf Kritik. Und tatsächlich gibt es grüne Alternativen, die wenig Platz benötigen, vor Blicken schützen, nicht viel Arbeit machen und teilweise auch den Lärm dämpfen. Vier Fachleute aus dem Landkreis von der Gärtnerin über den Naturschützer bis zum Kreisbaumeister geben Tipps.