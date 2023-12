Hochwasser-Warnung für den Landkreis Aichach-Friedberg

Nach den extremen Schneefällen und dem Tauwetter droht ab Sonntag, 10. Dezember, Hochwasser. So ist die Prognose für den Landkreis Aichach-Friedberg.

Für den Landkreis Aichach-Friedberg sowie die Nachbarlandkreise hat das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth am Freitag eine Hochwasservorwarnung für die Zeit ab Sonntag, 10. Dezember, herausgegeben. Infolge des eingesetzten Tauwetters in Kombination mit vorhergesagten starken Niederschläge im Allgäu wird ab Sonntag mit einem größeren Hochwasserereignis gerechnet.

Die südlichen Donauzuläufe, darunter die Paar, werden demzufolge voraussichtlich Wasserstände im Bereich der Meldestufe 3 bzw. darüber erreichen. Am Freitagnachmittag lagen die Pegel der Paar in Mering, Dasing und Aichach noch weit unter Meldestufe 1. Dasselbe gilt für den Lech in Augsburg. Die vorhergesagten Pegelstände basieren auf den aktuellen Niederschlagsvorhersagen des Deutschen Wetterdienstes. In vielen Regionen Bayerns ist Hochwasser angekündigt.

Zusätzliche Informationen und Pegelstände unter www.hnd.bayern.de