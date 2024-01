Kiebitz-Schutz: Fünf Landwirte für ihr Engagement ausgezeichnet

Der Kiebitz ist gefährdet. Nun zeichnet der Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg Bauern aus, die sich besonders für seinen Schutz engagiert haben.

Der Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg (LPV) setzt sich für naturschutzorientierte Landnutzung ein. Dabei ist er auf die Unterstützung der Landwirte angewiesen. Ebenso wie der Kiebitz. Den seltenen Vögeln fehlt es nach der Trockenlegung zahlloser Feuchtwiesen an Lebensraum und Flächen für den sicheren Nestbau. Deshalb weichen sie zunehmend auf landwirtschaftlich genutzte Äcker und Wiesen aus. Nun wurden fünf Landwirte für ihr Engagement zum Schutz des Vogels mit der Hofplakette als "Wiesenbrüterfreundlicher Betrieb" ausgezeichnet. Trotzdem herrscht neben dem Schutzgedanken vereinzelt Skepsis.

Für den Schutz der Kiebitze wurden diese Landwirte vom Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg ausgezeichnet. Foto: Lorenz Aubel

Bei der Veranstaltung des LPV im Bäckerwirt Dasing waren mit Michael Gistl ( Kissing), Stefan Haas ( Mühlhausen), Martin Scherer (Mering) und Erich Wurm gleich vier der fünf ausgezeichneten Landwirte persönlich anwesend. Mit ihrer Hilfe konnten im vergangenen Jahr 43 Gelege geschützt werden, und 44 junge Kiebitze konnten das flugfähige Alter erreichen. „Ohne die aktive Mithilfe der Landwirte hätten wir das nicht geschafft“, bedankte sich Projektleiterin Christina Niegl vom LPV. Im Rahmen der Umsetzung werden die Gelege der Bodenbrüter auf dem Acker gesucht, markiert und die Landwirte informiert. Diese können dann Fördergelder für einen verspäteten Bewirtschaftungsbeginn oder das Umfahren der Gelege erhalten.

Das Gelege eines Kiebitzes. Nach der Trockenlegung vieler Feuchtwiesen brüten die Vögel häufig auf landwirtschaftlichen Flächen wie Maisäckern. Foto: Christina Niegl

Förderprogramme bieten Bauern in Aichach-Friedberg Anreiz zum Naturschutz

Der Freistaat subventioniert mit Unterstützung der Europäischen Union die extensive Bewirtschaftung von ökologisch wertvollen Äckern, Wiesen und Weiden im Rahmen des Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramms (VNP). Landwirte verpflichten sich dabei, die Flächen fünf Jahre lang nach vorher abgestimmten Zielen zu bewirtschaften. Dies bedeutet bei einer Wiese meist einen kompletten Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel sowie einen bestimmten Schnittzeitpunkt. Auf diese Weise soll die Artenvielfalt geschützt und verbessert werden. Das Programm soll bis 2028 auf 200.000 Hektar ausgeweitet werden.

Neben dem VNP eröffnet die Agrarreform weitere Möglichkeiten, Fördergelder zu erhalten. Mit den sogenannten Ökoregelungen stehen den Landwirten Maßnahmen zur Verfügung, die nur auf ein Jahr begrenzt sind. Hier werden Landwirte belohnt, die ihre Flächen schon länger extensiv bewirtschaften. Werden vier bestimmte Blütenpflanzen nachgewiesen, erhält der Landwirt einen fixen Betrag pro Hektar.

Kritische Stimmen zum Kiebitz in Aichach-Friedberg gibt es vereinzelt auch

Dass es neben den Befürwortern auch kritische Stimmen gibt, wurde bei der Veranstaltung ebenfalls deutlich. Ein Landwirt meldete sich zu Wort, der gerne eine Freiflächen-Solaranlage in einem angestammten Kiebitzbrutgebiet errichten würde. Sein Eindruck: Gerade die, die sich in den vergangenen Jahren für den Schutz der bedrohten Art eingesetzt haben, werden nun benachteiligt, weil rund um die Brutäcker keine baulichen Anlagen errichtet werden dürfen. Es ist in der Tat so, dass bei solchen Bauvorhaben erst geprüft werden muss, ob sie mit dem Schutz der Tiere vereinbar sind oder die Bemühungen im schlimmsten Fall sogar konterkarieren würden. (AZ)

