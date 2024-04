Aichach-Friedberg

Temperatursturz im April: Welche Folgen hat das für Pflanzen und Tiere?

Plus Nach dem sonnigen Wochenende sinken in Aichach-Friedberg die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad. Das hinterlässt Spuren. Experten geben Tipps.

Von Sina Gaisbauer

Gärtnerinnen und Tierfreunde sind in Sorge: Die Natur ist schon ungewöhnlich weit, doch nach sommerlichen Tagen drohen nun Minusgrade im Wittelsbacher Land. Wie schützt man seine Pflänzchen am besten und welche Folgen hat der Temperatursturz für Vögel, Bienen und andere Tiere? Und ist das noch normal?

Viele Vogelarten brüten momentan

Die ersten Storcheneier befinden sich seit rund drei Wochen in den Nestern. In einer Woche dürften die ersten Küken schlüpfen. Andere Großvögel wie Graureiher haben hingegen bereits Jungtiere. Bei Höhlenbrütern wie Kohlmeisen oder Blaumeisen haben die Temperaturschwankungen kaum Auswirkungen auf das Brutgeschehen, weiß Gerhard Mayer aus der Arbeitsgruppe Störche des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz, Kreisgruppe Aichach Friedberg. Gleiches gelte für sogenannte Ganzjahresvögel wie Turmfalken. Fernzieher wie Mauersegler leben derzeit noch in Afrika, südlich des Äquators. Mit ihnen kann, je nach Wetterlage, in der ersten Maiwoche hier in Deutschland gerechnet werden.

