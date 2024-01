Traumberuf Pflege? Diese drei Frauen sagen: Ja!

Heime und Kliniken suchen verzweifelt Pflegehelferinnen. Doch bei einem Infotag bleiben Bewerberinnen rar. Einige erzählen, was sie an dem Beruf reizt.

Im Landkreis Aichach-Friedberg können über 50 der 1000 Plätze in Seniorenheimen wegen Personalmangels nicht belegt werden. Ein Infotag in der Realschule Friedberg sollte nun Menschen für den Beruf der Pflegefachhelferin begeistern. Bestes Beispiel für den "Traumberuf Pflege" war dort Anna Mc Nabb. Als Quereinsteigerin begann die 44-jährige Mutter, die Konditorin gelernt hatte, vor vier Jahren ihre Ausbildung zur Pflegefachhelferin und hängte die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft an. Ihr Ehemann und ihre Schwiegermutter arbeiteten bereits in der Pflege und sie wusste, dass es dort immer etwas zu lachen gibt. Mittlerweile ist sie glücklich über ihren Job bei der Sozialstation Aichach.

Trotz solcher Statements hätte sich das Organisationsteam für die erste Informationsveranstaltung des neu gegründeten Arbeitskreises "Fokus Pflege", zu der das Landratsamt Aichach-Friedberg eingeladen hatte, mehr Zuspruch gewünscht. Interessiert waren unter anderem Fatma Ahmadi und Zahra Emaq. Die beiden Frauen sind vor einem Jahr vor den Taliban aus Afghanistan geflohen, wohnen in Aichach und sind gerade dabei, in Deutschkursen die nötigen Sprachkenntnisse zu erwerben. Fatma Ahmadi erzählte, dass sie in ihrer Heimat als Krankenschwester gearbeitet habe und in Deutschland gerne wieder in ihrem Beruf tätig sein möchte. "Sollte der Einstieg im Krankenhaus nicht möglich sein, würde ich die Ausbildung als Pflegefachhelferin in Betracht ziehen", sagte sie.

Bei einem Informationstag in Friedberg wurden Pflegefachhelfer gesucht. Foto: Tom Weller, dpa (Symbolbild)

Doch was verdient man eigentlich in diesem Job? Carmen Pischel ist Praxisanleiterin bei der Vicor's Group, zu der unter anderem Pro Seniore in Friedberg gehört. Sie erläuterte die Verdienstmöglichkeiten: Schon in der Ausbildung erhält man ihr zufolge, je nach Einrichtung, zwischen 1000 und 1100 Euro sowie Wochenend- und Feiertagszuschläge. Nach Ende der Ausbildung kann mit einem Bruttoeinkommen zwischen 2800 und 3000 Euro gerechnet werden. Sabine Löffler von der Agentur für Arbeit erläuterte, welche Förderungen nach dem Qualifizierungschancengesetz möglich sind. Die Ausbildung zum Pflegefachhelfer oder -helferin biete gerade Menschen aus nichteuropäischen Staaten nach dem Abschluss die Möglichkeit, in Deutschland Bleiberecht zu erhalten.

Mitra Ghazi arbeitet in der Pflege im Haus an der Paar in Aichach

Mitra Ghazi gehört zu diesem Personenkreis. Die gebürtige Iranerin lebt seit vier Jahren in Deutschland und hat schon das Deutschzertifikat B1 in den Händen. „Ich arbeite jetzt seit sieben Monaten im Aichacher Seniorenheim an der Paar als Pflegehelferin ohne Ausbildung. Ich möchte mich für die Ausbildung zur Pflegefachhelferin anmelden und gleichzeitig den Deutschkurs B2 belegen“, erklärte sie. Wenn sie das Niveau B2 erreicht hat, könnte sie sogar die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft anhängen.

Bernard aus Gambia arbeitete in seiner Heimat als Krankenpfleger und kam nach Friedberg, weil er nach dem Integrationskurs wieder seinen Beruf ausüben möchte. Foto: Heike Scherer

Der Asylbewerber Bernard ist auf Empfehlung seines Heimleiters zu der Informationsveranstaltung gekommen. Es waren nämlich auch die Kliniken an der Paar vertreten, die über die Ausbildung in der Krankenpflege informieren. Der junge Mann aus Gambia kam erst im August 2023 nach Deutschland und spricht derzeit nur Englisch. „Ich mache seit November einen Integrationskurs, der ein Jahr dauert. In Gambia habe ich als Krankenpfleger gearbeitet und hoffe, dass ich nach meiner Anerkennung wieder in diesem Beruf arbeiten kann“, sagte er.

Ingrid Hafner-Eichner vom Sachgebiet "Senioren, Pflege, Menschen mit Behinderung" am Landratsamt Aichach-Friedberg hatte die Besucher und Besucherinnen begrüßt. Wie wertvoll die Arbeit in der Pflege ist, betonte die Friedberger Stadträtin Cornelia Böhm. „Überall ist der Bedarf riesig. Mit der Ausbildung ermöglichen Sie unseren Angehörigen im Alter ein würdevolles, schönes Leben. Für mich ist dieser Job wichtiger als der des Bundeskanzlers“, sagte sie. Stellvertretender Landrat Manfred Losinger meinte, dass man in der Pflege einen erfüllenden Beruf finden könne und dass vor allem junge Menschen oder Mütter nach der Elternzeit dafür gefunden werden müssten.

Information über Pflegeberufe und Ausbildung in Aichach-Friedberg