Unsere Leser haben 25 Schandflecken benannt: Welcher ist der schlimmste?

Von der Bauruine bis zur Schlaglochstraße: Unsere Abstimmung über Schandflecken in Friedberg, Mering, Kissing und Umgebung startet.

Von der halb fertigen Bauruine bis zum leer stehenden Supermarkt, von der Straße voller Schlaglöcher bis zum wilden Müllablagerungen: Den Menschen sind viele Stellen in Friedberg, Mering, Kissing und Umgebung ein Dorn im Auge. Unser Leseraufruf "Schicken Sie uns ein Foto von Ihrem Lieblingsschandfleck!" stieß auf große Resonanz. Nun starten wir ein Onlinevoting dazu, welche Stellen die größten Problempunkte sind.

Zwischen 30 und 40 Einsendungen und Hinweise haben wir erhalten. 25 davon haben wir zu einer Bildergalerie zusammengestellt. Denn viele Stellen – darunter der Leerstand Ludwigstraße 28 in Friedberg und die Zettlerstraße in Mering – wurden uns mehrfach genannt. Verzichtet haben wir aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes darauf, leer stehende reine Wohnhäuser in Privatbesitz abzubilden, obwohl diese für viele ein Ärgernis darstellen, gerade in Zeiten des Wohnraummangels. Dieses Thema werden wir gesondert aufgreifen.

26 Bilder Die schlimmsten Schandflecken in Aichach-Friedberg: Stimmen Sie ab! Foto: Hagspihl, Miller, Grzabka, Pfau, Faber, Klotz

Online wird nun darüber abgestimmt, welches der größte Schandfleck in der Region ist. Bei den "Siegern" werden wir der Frage nachgehen, warum die Situation dort so ist und was sich verbessern ließe – bzw. ob etwas geplant ist und warum daraus nichts wird. Für fünf Einsender bzw. Einsenderinnen hat sich das Mitmachen bereits gelohnt. Sie erhalten ein Exemplar des Quartetts "Die hässlichsten Städte Deutschlands", welches uns der Riva-Verlag zur Verfügung gestellt hat.

Doch auch abgesehen davon liegt den Menschen im Wittelsbacher Land ihr Umfeld sehr am Herzen. Viele haben uns detailliert geschrieben, was sie an den Problemstellen stört oder wie es dort früher aussah.

Abstimmung: Schandflecken in Friedberg, Mering und Umgebung

Ein paar Beispiele: Hans-Günter Hagspihl schreibt über den Neubau am Standort des Meringer Steinbrecher-Hauses: "Das 'Gemäuer' steht seit mehreren Jahren im halb fertigen Zustand, und immer wieder verzögert sich aus für die Allgemeinheit nicht bekannten Gründen die weitere Fertigstellung. Mittlerweile sind vom Gehweg aus diverse Schutthügel zu sehen ... Diese ewige Baustelle im südlichen Eingangsbereich zum Innenort und in der Nähe des Bahnhofs ist ein Schandfleck für Ortsansässige wie auch Besucher."

Und Werner Miller beschreibt, wie idyllisch ein heruntergekommener Hof in der Friedberger Innenstadt einst war: "Früher war es die Metzgerei Greppmair mit einer Wirtschaft im gleichen Haus, meine Nachbarn. Im Hof des Hauses stand ein wunderschöner Kastanienbaum, dahinter dieser Heustadel, in dem im Sommer mit dem Fuhrwerk das Heu eingefahren wurde, in dem ich mit den Nachbarkindern die schönsten Spielplätze baute." Wird es dort wieder so schön werden? Stimmen Sie ab – wir haken nach!