Wasserskifahrer aus dem Kreis Aichach-Friedberg stirbt bei Unfall auf der Donau

Ein 55-Jähriger gerät am Sonntag bei einem Schiffsunfall in Niederbayern unter Wasser. Die Suche ist erst erfolglos. Donnerstag finden Rettungskräfte eine Leiche.

Ein tragisches Unglück auf der Donau in Niederbayern forderte wohl ein Todesopfer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Ein Wasserskifahrer geriet am frühen Sonntagnachmittag unter Wasser. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen wurde erst am Donnerstag eine Leiche gefunden, bei der es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den 55-Jährigen handelt.

Nach Angaben der Polizei in Passau ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der Donau bei Erlau/Obernzell östlich von Passau. Demzufolge war der 55-jährige als Wasserskifahrer auf der Donau unterwegs. Er wurde von einem Motorsportboot gezogen. Auf Höhe der Gemeinde Erlau wollte der Skifahrer über das Heck wieder auf das Boot aufsteigen und geriet hierbei laut ersten Angaben der Polizei vermutlich in die sich noch drehende Antriebsschraube. Dabei wurde der Mann schwer verletzt und geriet unter Wasser. Seitdem wurde er vermisst.

Wasserskifahrer auf der Donau verunglückt: Schiffsverkehr wird für Suche eingestellt

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen unter der Einsatzleitung der Wasserschutzpolizei Passau in Kooperation mit Kräften der DLRG, Wasserwacht, Feuerwehr, zweier Hubschrauber sowie mit Einsatzkräften aus Oberösterreich konnte der Mann tagelang nicht aufgefunden werden. Der Schiffsverkehr wurde für die Dauer der Suche eingestellt. Die umfangreichen Suchmaßnahmen wurden am späten Sonntagnachmittag erfolglos eingestellt und tags darauf fortgesetzt.

Die Person, die das Boot steuerte, und zwei weitere Bootsinsassen wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Zur Klärung des Unfallherganges wurde das Sportboot sichergestellt und durch die Staatsanwaltschaft Passau ein Gutachten angeordnet.

Polizei findet verunglückten Mann aus Aichach-Friedberg am Donnerstag tot

Am Donnerstag meldete die Polizei dann, dass gegen 10.15 Uhr eine leblos in der Donau treibende Person im Bereich Obernzell/Pyrawang (Österreich) gesehen worden war. Aus diesem Grund wurden erneut Rettungskräfte aus Österreich und Deutschland alarmiert. Die Person konnte schließlich durch ein Boot der Freiwilligen Feuerwehr Pyrawang geortet und an Land gebracht werden.

Den ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den vermissten Wasserskifahrer handeln, welcher am Sonntag im Bereich der Erlau-Mündung verunglückt war. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang erfolgen durch die Wasserschutzpolizeigruppe Passau in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau.

Nach unseren Informationen handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Die Polizei machte dazu am Donnerstag jedoch auf Nachfrage unserer Redaktion keine Angaben.